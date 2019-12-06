"Юнайтед" надеется купить Эриксена в январе

"Манчестер Юнайтед" надеется приобрести полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена в январе.

Напомним, Эриксен хотел покинуть Северный Лондон еще минувшим летом. Не сумев этого сделать, теперь Кристиан дожидается истечения своего контракта в конце сезона.



27-летний датчанин понимает, что ему будет проще осуществить свою мечту и перейти в какой-нибудь европейский топ-клуб, обладая статусом свободного агента. Кроме того, так Эриксен сможет получить более высокую зарплату.



Однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что "красные дьяволы" надеются заманить Кристиана к себе, не сумев этого сделать минувшим летом.



Более того, "Юнайтед" уже обратился к "шпорам" и выразил желание приобрести Эриксена в январе. И если задача договориться с "Тоттенхэмом" выглядит выполнимой, то для самого Кристиана "дьяволам" придется поискать серьезные аргументы.



Добавим, в четырех матчах Жозе Моуриньо у руля "Тоттенхэма" Эриксен еще не выходил в стартовом составе.