Агент Захи подтвердил готовность Уилфрида к смене клуба в январе

Агент вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи подтвердил, что его клиент может покинуть "Селхерст Парк" в январе.

Лишь накануне издание The Independent сообщило, что агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы Захи, контактирует с директором "Челси" Мариной Грановской насчет трансфера Уилфрида в январе.



Пасторелло поспешил дать интервью Sky Sports, в котором подтвердил, что Заха действительно открыт к отъезду из "Пэлас" посреди сезона.



"Я думаю, он заслуживает нового вызова в топ-клубе, потому что он действительно является игроком топ-уровня. Я удивлен, потому что читал о возможном трансфере еще минувшим летом, но он снова остался. Однако, как мне кажется, в это сезоне он показывает, что очень сосредоточен. Возможно, в январское окно у него будет другая хорошая возможность".



"Обычно январский рынок спокоен. В этом время происходит треть трансферов от летнего количества. Однако и в этот период у клубов могут быть очень хорошие и очень интересные возможности. Возможно, какой-то клуб будет по-настоящему нуждаться в игроке и будет готов заплатить чуть больше из-за срочности".



"В Премьер-Лиге сменилось много тренеров. Возможно, кому-то из них потребуются игроки, чтобы удовлетворить тактические потребности. Ты можешь ожидать активности от "Тоттенхэма", но также от "Манчестер Юнайтед".



"Давайте посмотрим и на "Челси", потому что их запрет могут отменить. Им могут потребоваться игроки, если они избавятся от запрета. Кроме того, в Европе есть клубы вроде "Интера" и "Милана", которым тоже может потребоваться усиление состава", — сообщил Пасторелло.