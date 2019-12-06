Юнгберг: "Это не "Арсенал"

Фредди Юнгберг Наставник "Арсенала" Фредди Юнгберг признался, что не мог узнать свою команду в первом тайма проигранного матча Премьер-Лиги против "Брайтона".

Поражение 1:2 от "чаек" накануне вечером продлило безвыигрышную серию "канониров" до девяти матчей во всех соревнованиях, и это худшая серия для лондонского клуба за 42 последних года.

Юнгбергу пришлось серьезно поговорить со своими игроками, чтобы встряхнуть тех на второй тайм, однако Фредди видит у подопечных большие проблемы с уверенностью в себе после столь затяжной серии.

"В перерыве мы сказали: "Это не "Арсенал", мы должны постараться изо всех сил".

"Это было тяжело. Мы выпадали из игры в первом тайме, не трудились упорно и не хотели играть. Нельзя так начинать матч".

"Поговорив перед вторым таймом, мы прибавили, но были уязвимы для контратак и не обладали уверенностью в себе. Мы позволили им 45 минут играть как дома. Я должен поработать над этим и вернуть парням уверенность. Недостаточная уверенность — повод для беспокойства любого тренера", — цитирует Юнгберга The Guardian.


Метки Арсенал, Брайтон, Юнгберг

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2019 08:00

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  1. john-jones 06.12.2019 08:29 # john-jones
    А помоему как раз таки самый типичный Арсенал.

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  2. askarko 06.12.2019 08:25 # askarko
    это не обамаянг-другой какойто нонейм
    гейберг-ахмад сила

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  3. superglor 06.12.2019 08:05 # superglor
    Диалог на фото
    Юнгберг - Я тебе этот палец в зад засуну если не начнешь играть нормально.
    Обамеянг - Но я привык к вот таким *показывает руками 30 см*.

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