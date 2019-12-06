Юнгберг: "Это не "Арсенал"
Наставник "Арсенала" Фредди Юнгберг признался, что не мог узнать свою команду в первом тайма проигранного матча Премьер-Лиги против "Брайтона".
Поражение 1:2 от "чаек" накануне вечером продлило безвыигрышную серию "канониров" до девяти матчей во всех соревнованиях, и это худшая серия для лондонского клуба за 42 последних года.
Юнгбергу пришлось серьезно поговорить со своими игроками, чтобы встряхнуть тех на второй тайм, однако Фредди видит у подопечных большие проблемы с уверенностью в себе после столь затяжной серии.
"В перерыве мы сказали: "Это не "Арсенал", мы должны постараться изо всех сил".
"Это было тяжело. Мы выпадали из игры в первом тайме, не трудились упорно и не хотели играть. Нельзя так начинать матч".
"Поговорив перед вторым таймом, мы прибавили, но были уязвимы для контратак и не обладали уверенностью в себе. Мы позволили им 45 минут играть как дома. Я должен поработать над этим и вернуть парням уверенность. Недостаточная уверенность — повод для беспокойства любого тренера", — цитирует Юнгберга The Guardian.
06.12.2019 08:00
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Последние комментарии:
А помоему как раз таки самый типичный Арсенал.
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это не обамаянг-другой какойто нонейм
гейберг-ахмад сила
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Диалог на фото
Юнгберг - Я тебе этот палец в зад засуну если не начнешь играть нормально.
Обамеянг - Но я привык к вот таким *показывает руками 30 см*.
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