Юнгберг: "Это не "Арсенал"

Наставник "Арсенала" Фредди Юнгберг признался, что не мог узнать свою команду в первом тайма проигранного матча Премьер-Лиги против "Брайтона".

Поражение 1:2 от "чаек" накануне вечером продлило безвыигрышную серию "канониров" до девяти матчей во всех соревнованиях, и это худшая серия для лондонского клуба за 42 последних года.



Юнгбергу пришлось серьезно поговорить со своими игроками, чтобы встряхнуть тех на второй тайм, однако Фредди видит у подопечных большие проблемы с уверенностью в себе после столь затяжной серии.



"В перерыве мы сказали: "Это не "Арсенал", мы должны постараться изо всех сил".



"Это было тяжело. Мы выпадали из игры в первом тайме, не трудились упорно и не хотели играть. Нельзя так начинать матч".



"Поговорив перед вторым таймом, мы прибавили, но были уязвимы для контратак и не обладали уверенностью в себе. Мы позволили им 45 минут играть как дома. Я должен поработать над этим и вернуть парням уверенность. Недостаточная уверенность — повод для беспокойства любого тренера", — цитирует Юнгберга The Guardian.