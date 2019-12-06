Аллегри учит английский, но к работе вернется в июне

Экс-наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, что усиленно учит английский, но к работе вернется только со следующего сезона.

Согласно слухам, Аллегри входит в шорт-лист "Арсенала" на замену уволенному Унаи Эмери. Также Массимилиано время от времени сватают в "Манчестер Юнайтед".



Однако 52-летний итальянец, покинувший "Ювентус" в конце прошлого сезона, не будет спешить с возвращением к тренерской деятельности. Следующие несколько месяцев Аллегри проведет с пользой, готовя себя к Премьер-Лиге.



"Я вернусь в июне. Не знаю, можно называть это творческим отпуском или нет. Когда наши с "Ювентусом" отношения подошли к концу, я сразу решил, что сделаю перерыв длиною в год".



"Я беру уроки английского здесь в Милане. Я научился довольно неплохо разговаривать. А вот слушать и понимать немного сложнее".



"Если мой собеседник, который учит меня языку, говорит чуть медленнее, тогда я понимаю. Я смотрю фильмы на английском и читаю по-английски", — сообщил Аллегри ESPN.