"Эвертон" хочет пригласить Витора Перейру
Своим новым главным тренером "Эвертон" хочет видеть Витора Перейру, который сейчас работает с "Шанхай СИПГ".
Потерпев поражение 5:2 в дерби против "Ливерпуля" и опустившись в зону вылета Премьер-Лиги, "ириски" приняли решение о расставании с Марку Силвой.
Английская пресса сразу же принялась сплетничать о том, что вакантную позицию займет Дэвид Мойес, который ранее в своей карьере провел 11 сезонов на "Гудисон Парк", однако Sky Sports утверждает, что у мерсисайдского клуба другие планы.
На самом деле "Эвертон" хочет предложить работу Перейре, соотечественнику Силвы. Витор, завершивший сезон китайской Суперлиги на третьем месте с "Шанхай СИПГ", открыт к переговорам с "ирисками".
Помимо китайского клуба, 51-летний Перейра также поработал с "Порту", "Олимпиакосом" и "Фенербахче".
Проблемой для "Эвертона" к приглашению Перейры может стать то обстоятельство, что сейчас "Шанхай СИПГ" предлагает Витору новый контракт с колоссальной зарплатой в 30 миллионов фунтов в год.
06.12.2019 06:00
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