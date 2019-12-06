"Эвертон" хочет пригласить Витора Перейру

Своим новым главным тренером "Эвертон" хочет видеть Витора Перейру, который сейчас работает с "Шанхай СИПГ".

Потерпев поражение 5:2 в дерби против "Ливерпуля" и опустившись в зону вылета Премьер-Лиги, "ириски" приняли решение о расставании с Марку Силвой.



Английская пресса сразу же принялась сплетничать о том, что вакантную позицию займет Дэвид Мойес, который ранее в своей карьере провел 11 сезонов на "Гудисон Парк", однако Sky Sports утверждает, что у мерсисайдского клуба другие планы.



На самом деле "Эвертон" хочет предложить работу Перейре, соотечественнику Силвы. Витор, завершивший сезон китайской Суперлиги на третьем месте с "Шанхай СИПГ", открыт к переговорам с "ирисками".



Помимо китайского клуба, 51-летний Перейра также поработал с "Порту", "Олимпиакосом" и "Фенербахче".



Проблемой для "Эвертона" к приглашению Перейры может стать то обстоятельство, что сейчас "Шанхай СИПГ" предлагает Витору новый контракт с колоссальной зарплатой в 30 миллионов фунтов в год.