"Арсенал" капитулировал дома перед "Брайтоном"

"Арсенал" потерпел домашнее поражение 1:2 от "Брайтона", продлив свою серию без побед до девяти матчей во всех турнирах и увеличив свое отставание от топ-4 Премьер-Лиги до 10 очков.

Наставник "канониров" Фредди Юнгберг отреагировал на ничью 2:2 против "Норвича", убрав из команды Шкодрана Мустафи, Калума Чемберса и Маттео Гендузи. Вместо них появились Сократис Папастатопулос, Эктор Беллерин и Лукас Торрейра.



В стартовый состав "чаек" вернулись Стивен Альсате и Нил Мопе.



В начале матча шла достаточно скучная игра с небольшим преимуществом "Арсенала" по мячу и территории. На 12-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Лакасетт разорвали чужую оборону по центру, однако голкипер "Брайтон" Мэт Райан принял на себя удар в упор французского нападающего, а страховкой ему выступил зафиксированный лайнсменом офсайд.



Гости чувствовали себя довольно комфортно, а на 26-й минуте по-настоящему показали зубы — мяч лишь слегка разминулся с воротами после удара Мопе с острого угла. Аарон Коннолли спешил на дальнюю штангу, чтобы подправить мяч в цель, но не успел.



"Чайки" все добавляли и на 36-й минуте открыли счет. После подачи углового Дэн Берн сделал скидку на Коннолли. Удар Аарона был заблокирован, но по отскочившему мячу тут же приложился Адам Уэбстер — 0:1.



Спустя четыре минуты Обамеянг навесил с правого фланга, а Джо Уиллок нанес хороший удар головой — Райан ногами остановил мяч, не позволив "Арсеналу" отыграться до перерыва.



Зато на второй тайм "канониры" вышли заряженными и уже на 50-й минуте восстановили равновесие в счете. Месут Озил навесил от угла поля, а Лакасетт головой направил мяч по дуге в ворота — 1:1.



Хозяева продолжили атаковать большими силами, но однажды провалились в обороне, и Мопе едва снова не вывел свою команду вперед.



А на 63-й минуте Давид Луис пробил ногой в касание после подачи Озила со штрафного, однако система VAR обнаружила офсайд у защитника "Арсенала" и гол не засчитала.



Постепенно атакующий порыв хозяев стал затухать, а за 10 минут до конца гости использовали это с выгодой. Аарон Муй навесил с левого края штрафной в центр площадки, где Мопе опередил Луиса и неотразимо пробил головой — 1:2.



"Арсенал" мог отыграться, но Райан вытащил мяч из угла своих ворот после удара головой вышедшего на замену Габриэля Мартинелли.



С такими плачевными результатами и невзрачной игрой шансы Фредди Юнгберга получить свою работу на постоянной основе стремительно ускользают. "Брайтон" был очень хорош, наглядно показав, почему недавно Грэм Поттер получил самый длительный контракт в Премьер-Лиге среди тренеров.



"Арсенал" — "Брайтон". Отчет о матче