"Арсенал" капитулировал дома перед "Брайтоном"
"Арсенал" потерпел домашнее поражение 1:2 от "Брайтона", продлив свою серию без побед до девяти матчей во всех турнирах и увеличив свое отставание от топ-4 Премьер-Лиги до 10 очков.
Наставник "канониров" Фредди Юнгберг отреагировал на ничью 2:2 против "Норвича", убрав из команды Шкодрана Мустафи, Калума Чемберса и Маттео Гендузи. Вместо них появились Сократис Папастатопулос, Эктор Беллерин и Лукас Торрейра.
В стартовый состав "чаек" вернулись Стивен Альсате и Нил Мопе.
В начале матча шла достаточно скучная игра с небольшим преимуществом "Арсенала" по мячу и территории. На 12-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Лакасетт разорвали чужую оборону по центру, однако голкипер "Брайтон" Мэт Райан принял на себя удар в упор французского нападающего, а страховкой ему выступил зафиксированный лайнсменом офсайд.
Гости чувствовали себя довольно комфортно, а на 26-й минуте по-настоящему показали зубы — мяч лишь слегка разминулся с воротами после удара Мопе с острого угла. Аарон Коннолли спешил на дальнюю штангу, чтобы подправить мяч в цель, но не успел.
"Чайки" все добавляли и на 36-й минуте открыли счет. После подачи углового Дэн Берн сделал скидку на Коннолли. Удар Аарона был заблокирован, но по отскочившему мячу тут же приложился Адам Уэбстер — 0:1.
Спустя четыре минуты Обамеянг навесил с правого фланга, а Джо Уиллок нанес хороший удар головой — Райан ногами остановил мяч, не позволив "Арсеналу" отыграться до перерыва.
Зато на второй тайм "канониры" вышли заряженными и уже на 50-й минуте восстановили равновесие в счете. Месут Озил навесил от угла поля, а Лакасетт головой направил мяч по дуге в ворота — 1:1.
Хозяева продолжили атаковать большими силами, но однажды провалились в обороне, и Мопе едва снова не вывел свою команду вперед.
А на 63-й минуте Давид Луис пробил ногой в касание после подачи Озила со штрафного, однако система VAR обнаружила офсайд у защитника "Арсенала" и гол не засчитала.
Постепенно атакующий порыв хозяев стал затухать, а за 10 минут до конца гости использовали это с выгодой. Аарон Муй навесил с левого края штрафной в центр площадки, где Мопе опередил Луиса и неотразимо пробил головой — 1:2.
"Арсенал" мог отыграться, но Райан вытащил мяч из угла своих ворот после удара головой вышедшего на замену Габриэля Мартинелли.
С такими плачевными результатами и невзрачной игрой шансы Фредди Юнгберга получить свою работу на постоянной основе стремительно ускользают. "Брайтон" был очень хорош, наглядно показав, почему недавно Грэм Поттер получил самый длительный контракт в Премьер-Лиге среди тренеров.
"Арсенал" — "Брайтон". Отчет о матче
06.12.2019 01:10
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Последние комментарии:
Самирке аукается и по сей день. Вот накаркал же на свою голову наивный кононир.
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гнать этого педига
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кстати, согласен с теми, кто виновником считает Венгера. пересидел Арсен, надо было ему чуть раньше уходить. А теперь даже непонятно, кто способен это дерьмо разгрести. Да еще и с такими владельцами жмотами-похyистами
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Летом уйдет ляказет и обама, останутся гунеры без более-менее нормальных напов, обама так точно свалит, ему лч нужна
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За всю игру понравилось только, как два игрока брайтона уе6ались головами, после навеса тирни
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Как же похуй, когда с такого говноматча ловишь тотал по углам
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Стагнация перешедшая в абсолютную деградацию
А ведь команду довел до такого состояния именно Венгер
Он полностью виновен в этом застое, он одна из самых главных причин того что сейчас происходит
Даже почти за 2 года в клубе ничего не изменилось
Систему тренировок поменять полностью, физика отсутствует вообще
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Чайки без очка оставили глинамесов, на которое они могли рассчитывать в этом матче, ну что ты будешь делать)))
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Е6ать тут все разнылись) идите на xyй пидopы
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пацаны ставьtе хаtы на арсенал в след tуре, две будеt
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Зовите Симеоне. Им нужен крепкий мужик, а не слабый на задок швед.
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Гг терпения
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Что изменит игру Арсенала к лучшему? Обороны нет, защитники слабые, полузащитники тоже не ахти. Вроде кипер и атака ничего, но форварды много не забивают, Касета мажет голевые моменты часто, тут тоже проблемы. Тренер, блеать, пидарас. Пздц. Перспективы так себе. Купили дорогущего Пепе, который сидит на скамейке!
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аснл очевидно в жесточайшем кризисе, оборона даже не уровня шипа.
брайтон нужно похвалить, смело играют при поттере, хоть и не всегда получается, но стараются разыгрывать комбинации и придерживаться своей игры при любом счете
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будь это 70-80-е, арсенал с таким менеджментом уже давно бы в чемпионшипе играл
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с такой донной защитой и моделью трусов у руля даже ливерпук бы сегодня проиграл
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Стогниенко вообще ахуел там блять. Всю концовку нудел, как плохо зритеои поступают, что уходят.
Футбол - это развлечение. Каждый сам решает смотреть ему это до конца или нет. А этот долбаеб считает, что зритель ОБЯЗАН за собственные деньги смотреть на гавно. Просто конченный ретурд. Надо этого придурка на российскую комедию в кино сводить и посмтреть как он там до конца доседит
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жыве беларусь
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Мало этому пидоКронке, надеюсь ещё раз пять соснут подряд.
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Мда, это конечно Куколдсенал. На своем поле закончить матч против Брайтона и без мяча, без штурма. В итоге еще и по стате хуже.
По ударам блять в ДВА раза.
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