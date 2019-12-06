"Боруссия" отложит продажу Санчо до лета

Дортмундская "Боруссия" собирается отложить продажу вингера Джейдона Санчо до окончания этого сезона.

Согласно слухам, клубы вроде "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" готовы уже в январе направить свои предложения о покупке 19-летнего Санчо.



В этом сезоне у Джейдона не все гладко в отношениях с "Боруссией", которая уже несколько раз его наказала за нарушение дисциплины, и это называлось одной из причин, почему игрок сборной Англии может быть продан в январе.



Однако The Telegraph утверждает, что экс-юниор "Манчестер Сити" едва ли покинет Дортмунд в январе. В "Боруссии" считают, что посреди сезона им будет сложно получить лучшую цену за Санчо.



"Боруссия" по-прежнему оценивает Санчо более чем в 100 миллионов фунтов и предвкушает тот аукцион, который следующим летом устроят богатейшие клубы Премьер-Лиги и Европы, включая "Барселону" с "Реалом".