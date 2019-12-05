Таунсенд рассказал, как проиграл 46 тыс. фунтов за один вечер

Андрос Таунсенд Вингер "Кристал Пэлас" и сборной Англии Андрос Таунсенд рассказал, что за один вечер лишился 46 тысяч фунтов из-за своего пристрастия к азартным играм.

В июне 2013 Таунсенд был наказан FA штрафом и четырехматчевой дисквалификаций за ставки в букмекерских конторах.

К счастью для Андроса, то стал переломный момент для его карьеры. Он смог побороть зависимость и пробился в сборную Англии, за которую сыграл 13 матчей.

28-летний игрок совершенно не гордится этим эпизодом в своей биографии, но надеется, что его опыт поможет другим.

"Я не выпиваю. Я не употребляю наркотики. За свою жизнь я никогда не был в ночном клубе. И все равно я умудрился потерять 46 штук одним касанием экрана своего телефона".

"Мне даже не пришлось выходить за пределы своей комнаты. Наверное, я единственный парень в истории, который лишился 46 тысяч фунтов, лежа на кровати в Блэкпуле в среду вечером. Давайте сразу скажем: это не история золотого мальчика".

"Мне жаль расстраивать вас, но сейчас вы читаете не сказку. Мне не нравится слишком много говорить о себе, поэтому я не рассказываю эту историю всему миру".

"Я рассказываю ее людям, у которых были свои неудачи. Которых не понимали, которые впадали в депрессию, которые чувствовали себя потерянными и особенно которые сражаются с зависимостью", — пишет Таунсенд для The Players’ Tribune.


Метки Кристал Пэлас, Таунсенд

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. wilegend 05.12.2019 23:29 # wilegend
    Я рассказываю ее людям, у которых были свои неудачи

    6лядь щас бы получать в неделю столько же и пи3деть такое

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  2. chebrec 05.12.2019 23:14 # chebrec
    Лудоман йоптэ
    Тьфу мля

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  3. ganinilyha 05.12.2019 23:13 # ganinilyha
    Поставил на чёрное?

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