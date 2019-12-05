Таунсенд рассказал, как проиграл 46 тыс. фунтов за один вечер

Вингер "Кристал Пэлас" и сборной Англии Андрос Таунсенд рассказал, что за один вечер лишился 46 тысяч фунтов из-за своего пристрастия к азартным играм.

В июне 2013 Таунсенд был наказан FA штрафом и четырехматчевой дисквалификаций за ставки в букмекерских конторах.



К счастью для Андроса, то стал переломный момент для его карьеры. Он смог побороть зависимость и пробился в сборную Англии, за которую сыграл 13 матчей.



28-летний игрок совершенно не гордится этим эпизодом в своей биографии, но надеется, что его опыт поможет другим.



"Я не выпиваю. Я не употребляю наркотики. За свою жизнь я никогда не был в ночном клубе. И все равно я умудрился потерять 46 штук одним касанием экрана своего телефона".



"Мне даже не пришлось выходить за пределы своей комнаты. Наверное, я единственный парень в истории, который лишился 46 тысяч фунтов, лежа на кровати в Блэкпуле в среду вечером. Давайте сразу скажем: это не история золотого мальчика".



"Мне жаль расстраивать вас, но сейчас вы читаете не сказку. Мне не нравится слишком много говорить о себе, поэтому я не рассказываю эту историю всему миру".



"Я рассказываю ее людям, у которых были свои неудачи. Которых не понимали, которые впадали в депрессию, которые чувствовали себя потерянными и особенно которые сражаются с зависимостью", — пишет Таунсенд для The Players’ Tribune.