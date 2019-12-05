Марку Силва уволен из "Эвертона"

Как и ожидалось, на следующий день после поражения 5:2 от "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги "Эвертон" уволил своего главного тренера Марку Силву.

Силва тренировал "ирисок" с мая 2018, из 60 своих матчей выиграв 24 и столько же проиграв. Разгромное поражение в мерсисайдском дерби опустило "Эвертон" в зону вылета Премьер-Лиги, и терпение руководства лопнуло.



Теперь "Эвертону" нужен четвертый постоянный рулевой с момента увольнения Роберто Мартинеса в мае 2016. Фаворитом на замену Силве считается Дэвид Мойес, тренировавший "ирисок" в 2002-2013 годах.



Добавим, что прошлом сезоне Силва привел "Эвертон" к восьмому месту в Премьер-Лиге. В нынешней кампании "ириски" потерпели уже девять поражений, набрав 14 очков в 15 матчах.