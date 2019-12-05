Марку Силва уволен из "Эвертона"
Как и ожидалось, на следующий день после поражения 5:2 от "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги "Эвертон" уволил своего главного тренера Марку Силву.
Силва тренировал "ирисок" с мая 2018, из 60 своих матчей выиграв 24 и столько же проиграв. Разгромное поражение в мерсисайдском дерби опустило "Эвертон" в зону вылета Премьер-Лиги, и терпение руководства лопнуло.
Теперь "Эвертону" нужен четвертый постоянный рулевой с момента увольнения Роберто Мартинеса в мае 2016. Фаворитом на замену Силве считается Дэвид Мойес, тренировавший "ирисок" в 2002-2013 годах.
Добавим, что прошлом сезоне Силва привел "Эвертон" к восьмому месту в Премьер-Лиге. В нынешней кампании "ириски" потерпели уже девять поражений, набрав 14 очков в 15 матчах.
05.12.2019 22:30
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Последние комментарии:
чет брайтон ебет, неплохо стараются раскатывать
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Если обоссаный Арсенал проиграет, просто пусть самовыпилится как клуб. А Джака пусть останется как живой символ того, что Арсенал — отбросы
(ответить)
Дерьмово играют чего-то...
(ответить)
А почему они его уволили? Или они там думают, что Эвертон должен бороться за топ-4?))
(ответить)
Наконец-то яндекс с убером вышвырнут из страны.
(ответить)
Клопп-топ - убийца тренеров и просто КНЯЗЬ!!!
(ответить)
у всех есть победы в последних 5 матчах кроме арсисала 6лядь эмери епаный
(ответить)
Арсенал играет как при Сене. Ностальжи))
(ответить)
Де до спорт знатно подпалила люкаку со смолингом
(ответить)
клоп получает часть отступных за скальпы уволенных ?
(ответить)
лол
а ведь действительно, правды боятся, а вранью и чуши потакают
(ответить)
да никто в здравом уме нынешнего мойеса не назначит, у эвертона серьезные ресурсы и отлично укомплектованный состав. владельцы так долго тянули с увольнением, что наверняка проработали варианты.
можно и к почеттино обратиться, и к марселино, толковых тренеров с хорошим опытом и резюме хватает
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С Мойшей эти каличи вообще вылетят нахуй, ахахахах
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красивая картинка со стадиона шэффилда, как и форма касла
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3 тренера уволены, еще 1 круг не окончен)
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Вот так нужно предсказывать
http://fapl.ru/posts/75135/?c=1#c7038529
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Пенсы, не спите, забирайте топаря.
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Мойша велкам бэк?
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В разы квалифицированнее Лемпеса. Просто не его команда.
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Годный тренер. Хз, чего в Эве не получилось.
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