Марку Силва уволен из "Эвертона"

Марку Силва Как и ожидалось, на следующий день после поражения 5:2 от "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги "Эвертон" уволил своего главного тренера Марку Силву.

Силва тренировал "ирисок" с мая 2018, из 60 своих матчей выиграв 24 и столько же проиграв. Разгромное поражение в мерсисайдском дерби опустило "Эвертон" в зону вылета Премьер-Лиги, и терпение руководства лопнуло.

Теперь "Эвертону" нужен четвертый постоянный рулевой с момента увольнения Роберто Мартинеса в мае 2016. Фаворитом на замену Силве считается Дэвид Мойес, тренировавший "ирисок" в 2002-2013 годах.

Добавим, что прошлом сезоне Силва привел "Эвертон" к восьмому месту в Премьер-Лиге. В нынешней кампании "ириски" потерпели уже девять поражений, набрав 14 очков в 15 матчах.


Метки Силва, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2019 22:30

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Последние комментарии:




  1. liverfun 05.12.2019 23:48 # liverfun
    чет брайтон ебет, неплохо стараются раскатывать

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  2. sellman 05.12.2019 23:44 # sellman
    Если обоссаный Арсенал проиграет, просто пусть самовыпилится как клуб. А Джака пусть останется как живой символ того, что Арсенал — отбросы

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  3. kukuruzzo 05.12.2019 23:44 # kukuruzzo
    Дерьмово играют чего-то...

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  4. naby-keita 05.12.2019 23:40 # naby-keita
    А почему они его уволили? Или они там думают, что Эвертон должен бороться за топ-4?))

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  5. electric 05.12.2019 23:39 # electric
    Наконец-то яндекс с убером вышвырнут из страны.

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  6. electric 05.12.2019 23:34 # electric
    Клопп-топ - убийца тренеров и просто КНЯЗЬ!!!

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  7. wilegend 05.12.2019 23:31 # wilegend
    у всех есть победы в последних 5 матчах кроме арсисала 6лядь эмери епаный

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  8. chronicle 05.12.2019 23:27 # chronicle
    Арсенал играет как при Сене. Ностальжи))

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  9. mata05 05.12.2019 23:21 # mata05
    Де до спорт знатно подпалила люкаку со смолингом

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  10. rj1992 05.12.2019 23:10 # rj1992
    клоп получает часть отступных за скальпы уволенных ?

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  11. mugabe 05.12.2019 23:03 # mugabe
    лол
    а ведь действительно, правды боятся, а вранью и чуши потакают

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  12. liverfun 05.12.2019 23:02 # liverfun
    да никто в здравом уме нынешнего мойеса не назначит, у эвертона серьезные ресурсы и отлично укомплектованный состав. владельцы так долго тянули с увольнением, что наверняка проработали варианты.
    можно и к почеттино обратиться, и к марселино, толковых тренеров с хорошим опытом и резюме хватает

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  13. slash-lfc 05.12.2019 22:48 # slash-lfc
    С Мойшей эти каличи вообще вылетят нахуй, ахахахах

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  14. liverfun 05.12.2019 22:47 # liverfun
    красивая картинка со стадиона шэффилда, как и форма касла

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  15. gunars 05.12.2019 22:42 # gunars
    3 тренера уволены, еще 1 круг не окончен)

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  16. ilovemanutd 05.12.2019 22:41 # ilovemanutd
    Вот так нужно предсказывать

    http://fapl.ru/posts/75135/?c=1#c7038529

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  17. lovrentiy 05.12.2019 22:41 # lovrentiy
    Пенсы, не спите, забирайте топаря.

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  18. ry-l 05.12.2019 22:36 # ry-l
    Мойша велкам бэк?

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  19. chronicle 05.12.2019 22:35 # chronicle
    В разы квалифицированнее Лемпеса. Просто не его команда.

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  20. zheka000000 05.12.2019 22:33 # zheka000000
    Годный тренер. Хз, чего в Эве не получилось.

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