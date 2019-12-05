Почеттино возвращается в Европу

Маурисио Почеттино Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино вернется в Европу на следующей неделе.

Напомним, "шпоры" указали Почеттино на дверь 19 ноября и уже на следующий день заключили контракт с Жозе Моуриньо.

Сразу после своего увольнения Маурисио улетел на родину в Аргентину, где посетил свой первый клуб "Ньюэллс Олд Бойз", а также дал интервью, в котором сообщил о своей готовности выслушать предложения о работе.

По информации Sky Sports, уже на следующей неделе Почеттино прилетит в Барселону, где у него есть дом. Там аргентинец продолжит восстанавливать силы после напряженных пяти с половиной лет в "Тоттенхэме", а также начнет искать новое пристанище.

Согласно слухам, 47-летний Почеттино заинтересован в работе с "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом", но также Маурисио сватают в "Баварию" и "Реал".


Метки Почеттино, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2019 22:00

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  1. electric 05.12.2019 22:03 # electric
    Бестрофейник возвращается. Ну что ж, посмотрим. Теперь уже как бы и не петух, может и выйдет что-то путное.

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  2. wilegend 05.12.2019 22:03 # wilegend
    если примет арсенал, то дам отсосать челсюку88, так и быть

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