Почеттино возвращается в Европу
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино вернется в Европу на следующей неделе.
Напомним, "шпоры" указали Почеттино на дверь 19 ноября и уже на следующий день заключили контракт с Жозе Моуриньо.
Сразу после своего увольнения Маурисио улетел на родину в Аргентину, где посетил свой первый клуб "Ньюэллс Олд Бойз", а также дал интервью, в котором сообщил о своей готовности выслушать предложения о работе.
По информации Sky Sports, уже на следующей неделе Почеттино прилетит в Барселону, где у него есть дом. Там аргентинец продолжит восстанавливать силы после напряженных пяти с половиной лет в "Тоттенхэме", а также начнет искать новое пристанище.
Согласно слухам, 47-летний Почеттино заинтересован в работе с "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом", но также Маурисио сватают в "Баварию" и "Реал".
05.12.2019 22:00
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Бестрофейник возвращается. Ну что ж, посмотрим. Теперь уже как бы и не петух, может и выйдет что-то путное.
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если примет арсенал, то дам отсосать челсюку88, так и быть
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