"Челси" ведет переговоры с агентом Захи

Уилфрид Заха "Челси" заинтересован в приобретении Уилфрида Захи и уже контактирует с представителями вингера "Кристал Пэлас".

В самое ближайшее время "синие" ожидают решения Спортивного арбитражного суда и решения положительного — на "Стэмфорд Бридж" высоко оценивают свои шансы избавиться от трансферного запрета в преддверии января и уже строят планы на предстоящее окно.

По информации The Indepedent, недавно директор "Челси" Марина Грановская провела встречу с агентом Федерико Пасторелло насчет возможного трансфера Захи, который отчаянно пытался вырваться из "Пэлас" еще минувшим летом.

Сообщается, что "синие" имеют давний интерес к Уилфриду и по-прежнему хотят его заполучить, несмотря на наличие юных Кристиана Пулишича и Каллума Хадсон-Одои.

Добавим, что Пасторелло лишь в этом сезоне стал представлять интересы 27-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара — своего предыдущего агента Заха уволил, а затем подал на него в суд за то, что не смог перейти в большой клуб.


Метки Заха, Кристал Пэлас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2019 21:00

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  1. superperez101 05.12.2019 21:25 # superperez101
    ожидания - санчо, чиллуэл, кулибали
    реальность - барклии и захи

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  2. kler 05.12.2019 21:04 # kler
    Инсинье, Холланд, вернер , санчо , чилвел
    Норм банда в Челси собирается

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  3. scauzer11 05.12.2019 21:02 # scauzer11
    ну вот и топари для почтилси, а то раскатали там губу нв Санчо))

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  4. liverpo0ol 05.12.2019 21:02 # liverpo0ol
    Заха топарь, усиление однозначно

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