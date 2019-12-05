"Челси" ведет переговоры с агентом Захи
"Челси" заинтересован в приобретении Уилфрида Захи и уже контактирует с представителями вингера "Кристал Пэлас".
В самое ближайшее время "синие" ожидают решения Спортивного арбитражного суда и решения положительного — на "Стэмфорд Бридж" высоко оценивают свои шансы избавиться от трансферного запрета в преддверии января и уже строят планы на предстоящее окно.
По информации The Indepedent, недавно директор "Челси" Марина Грановская провела встречу с агентом Федерико Пасторелло насчет возможного трансфера Захи, который отчаянно пытался вырваться из "Пэлас" еще минувшим летом.
Сообщается, что "синие" имеют давний интерес к Уилфриду и по-прежнему хотят его заполучить, несмотря на наличие юных Кристиана Пулишича и Каллума Хадсон-Одои.
Добавим, что Пасторелло лишь в этом сезоне стал представлять интересы 27-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара — своего предыдущего агента Заха уволил, а затем подал на него в суд за то, что не смог перейти в большой клуб.
05.12.2019 21:00
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Последние комментарии:
ожидания - санчо, чиллуэл, кулибали
реальность - барклии и захи
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Инсинье, Холланд, вернер , санчо , чилвел
Норм банда в Челси собирается
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ну вот и топари для почтилси, а то раскатали там губу нв Санчо))
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Заха топарь, усиление однозначно
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