"Челси" ведет переговоры с агентом Захи

"Челси" заинтересован в приобретении Уилфрида Захи и уже контактирует с представителями вингера "Кристал Пэлас".

В самое ближайшее время "синие" ожидают решения Спортивного арбитражного суда и решения положительного — на "Стэмфорд Бридж" высоко оценивают свои шансы избавиться от трансферного запрета в преддверии января и уже строят планы на предстоящее окно.



По информации The Indepedent, недавно директор "Челси" Марина Грановская провела встречу с агентом Федерико Пасторелло насчет возможного трансфера Захи, который отчаянно пытался вырваться из "Пэлас" еще минувшим летом.



Сообщается, что "синие" имеют давний интерес к Уилфриду и по-прежнему хотят его заполучить, несмотря на наличие юных Кристиана Пулишича и Каллума Хадсон-Одои.



Добавим, что Пасторелло лишь в этом сезоне стал представлять интересы 27-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара — своего предыдущего агента Заха уволил, а затем подал на него в суд за то, что не смог перейти в большой клуб.