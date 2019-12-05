Венгер рассказал, сколько времени есть у Юнгберга

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер уверен, что у Фредди Юнгберга будет всего несколько матчей, чтобы убедить руководство клуба доверить ему работу на постоянной основе.

Напомним, Юнгберг принял управление первой командой "канониров" после увольнения Унаи Эмери на прошлой неделе. Фредди дебютировал в новой для себя роли с невыразительной ничьей 2:2 против "Норвича".



Юнгберг уже намекнул, что хотел бы стать постоянным наставником "Арсенала", однако для этого, уверен Венгер, шведу нужно обеспечить хорошие результаты в краткосрочной перспективе.



"Если Фрдди не сможет стабилизировать ситуацию в следующие пять или шесть матчей, вам нужно будет поставить у руля кого-нибудь с опытом. Но я надеюсь, они выправят результаты с Фредди", — приводит слова Венгера Daily Mirror.



Добавим, до конца календарного года "Арсеналу" предстоит сыграть с "Брайтоном", "Вест Хэмом", "Манчестер Сити", "Эвертоном", "Борнмутом" и "Челси" в Премьер-Лиге, а также со "Стандартом" в Лиге Европы.