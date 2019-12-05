Шмейхель хочет видеть Сона в "Юнайтед"

Сон Хен Мин Легенда "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель заявил, что хотел бы видеть в футболке "красных дьяволов" нападающего "Тоттенхэма" Сон Хен Мина.

Сон является одним из лучших игроков "шпор" в последние годы, не только регулярно забивая и ассистируя, но также выполняя огромный объем работы на поле.

Среди фанатов 27-летнего игрока сборной Южной Кореи находится и бывший голкипер "Юнайтед".

"Я был бы счастлив наблюдать его игру за "Юнайтед". Да, есть несколько игроков, которых я бы хотел забрать у "Тоттенхэма", но он — невероятный игрок. Сложно понять, насколько он хорош на самом деле", — сообщил Шмейхель Amazon Prime.


Метки Манчестер Юнайтед, Сон, Тоттенхэм, Шмейхель

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2019 19:00

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