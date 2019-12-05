Шмейхель хочет видеть Сона в "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель заявил, что хотел бы видеть в футболке "красных дьяволов" нападающего "Тоттенхэма" Сон Хен Мина.

Сон является одним из лучших игроков "шпор" в последние годы, не только регулярно забивая и ассистируя, но также выполняя огромный объем работы на поле.



Среди фанатов 27-летнего игрока сборной Южной Кореи находится и бывший голкипер "Юнайтед".



"Я был бы счастлив наблюдать его игру за "Юнайтед". Да, есть несколько игроков, которых я бы хотел забрать у "Тоттенхэма", но он — невероятный игрок. Сложно понять, насколько он хорош на самом деле", — сообщил Шмейхель Amazon Prime.