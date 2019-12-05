Аспиликуэта верит, что Абрахэм может получить "Золотую бутсу" Премьер-Лиги

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта считает, что его партнер по команде Тэмми Абрахэм способен стать лучшим бомбардиром этого сезона Премьер-Лиги.

В своем первом полноценном сезоне на уровне Премьер-Лиги 22-летний Абрахэм наколотил уже 11 мячей, накануне вечером отличившись против своей бывшей команды "Астон Виллы".



Сейчас Абрахэм уступает три гола возглавляющему бомбардирскую гонку Джейми Варди из "Лестера", однако Аспиликуэта верит в шансы своего молодого партнера завоевать "Золотую бутсу".



"У него есть потенциал подняться еще выше. Все мы знаем, что сейчас только декабрь, и впереди еще много матчей, но со своей страстью и жаждой он способен оказаться на самой вершине, несомненно".



"Я уверен, что он сможет забить еще очень много голов, учитывая то, как он работает и прибавляет с предсезонного периода".



"Дело не только в голах. Он играет на команду, возвращает мяч, вступает в отбор на своей половине поля. Это удивительно, как он старается".



"Против "Виллы" он также отдал результативную передачу. Я смотрю не только на количество его голов, потому что он дает не только их. Он обладает удивительным желанием. Когда он был травмирован, то хотел вернуться как можно скорее".



"Варди проводит удивительный сезон и много забивает, но Тэмми идет за ним по пятам, и это заслуженно", — цитирует Аспиликуэту Goal.