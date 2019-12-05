Руни вспомнил, как написал прошение о трансфере в столовой "Эвертона"

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни рассказал, что свое первое прошение о трансфере подал в 18 лет, когда переходил из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед".

В августе 2004 "ириски" продали Руни в "Юнайтед" за 25.6 миллионов фунтов, но чтобы эта сделка состоялась, потребовалось вмешательство самого Уэйна.



Юный Руни прямо в столовой на тренировочной базе "Эвертона" написал прошение о трансфере, дав понять Дэвиду Мойесу, тогда возглавлявшему "ирисок", о своих чувствах.



"Я был амбициозным человеком и хотел выигрывать трофеи. Я знал, что не смогу остаться в "Эвертоне" еще на год или два".



"Я чувствовал, что достаточно хорош, чтобы выступать за "Манчестер Юнайтед", поэтому я был готов к переходу. Если честно, я был готов еще годом ранее, но тогда этого не случилось".



"Я отправился к Дэвиду Мойесу и объяснил ему ситуацию. Справедливости ради, тогда "Эвертон" нуждался в деньгах".



"Думаю, глубоко внутри он и так знал это, потому я подошел и сказал ему, что хочу уйти. Он ответил: "Если ты хочешь уйти, ты должен подать прошение о трансфере".



"Я сказал "окей", после чего отправился в столовую и на кусочке бумаги составил прошение о трансфере. Я принес ему и сказал: "Вот, держи", — сообщил Руни Amazon Prime.