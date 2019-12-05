Руни вспомнил, как написал прошение о трансфере в столовой "Эвертона"
Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни рассказал, что свое первое прошение о трансфере подал в 18 лет, когда переходил из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед".
В августе 2004 "ириски" продали Руни в "Юнайтед" за 25.6 миллионов фунтов, но чтобы эта сделка состоялась, потребовалось вмешательство самого Уэйна.
Юный Руни прямо в столовой на тренировочной базе "Эвертона" написал прошение о трансфере, дав понять Дэвиду Мойесу, тогда возглавлявшему "ирисок", о своих чувствах.
"Я был амбициозным человеком и хотел выигрывать трофеи. Я знал, что не смогу остаться в "Эвертоне" еще на год или два".
"Я чувствовал, что достаточно хорош, чтобы выступать за "Манчестер Юнайтед", поэтому я был готов к переходу. Если честно, я был готов еще годом ранее, но тогда этого не случилось".
"Я отправился к Дэвиду Мойесу и объяснил ему ситуацию. Справедливости ради, тогда "Эвертон" нуждался в деньгах".
"Думаю, глубоко внутри он и так знал это, потому я подошел и сказал ему, что хочу уйти. Он ответил: "Если ты хочешь уйти, ты должен подать прошение о трансфере".
"Я сказал "окей", после чего отправился в столовую и на кусочке бумаги составил прошение о трансфере. Я принес ему и сказал: "Вот, держи", — сообщил Руни Amazon Prime.
05.12.2019 17:00
Просмотров: 1372
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
На куске бумаги,вот воспитание!
(ответить)
Жаль, в МС не перешел, а хотел, был бы диспетчером Шити на равне с Лемпсом.
(ответить)
сРУНИ всегда был эвертонской шлюхой.. ничтожеством вскормленным на чужом подношении... и так же легко он кинул ЧМОнчестер
(ответить)
нынче и руни не торт и мю не торт
но вчера хоть маура нагнули, тем самым продлив пребывание сульшера на посту
(ответить)
уже в 18 лет был футбольной шлюхой
(ответить)
Крутой дядька, спору нет.
(ответить)
От этого трансфера выиграли все стороны, Руни - легенда МЮ
(ответить)
Жирный скамовский индюк, который в своей жалкой карьере ничего достойного не добился.
(ответить)
Величайший игрок МЮ...сейчас таких нет
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий