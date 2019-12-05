Руни вспомнил, как написал прошение о трансфере в столовой "Эвертона"

Уэйн Руни Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни рассказал, что свое первое прошение о трансфере подал в 18 лет, когда переходил из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед".

В августе 2004 "ириски" продали Руни в "Юнайтед" за 25.6 миллионов фунтов, но чтобы эта сделка состоялась, потребовалось вмешательство самого Уэйна.

Юный Руни прямо в столовой на тренировочной базе "Эвертона" написал прошение о трансфере, дав понять Дэвиду Мойесу, тогда возглавлявшему "ирисок", о своих чувствах.

"Я был амбициозным человеком и хотел выигрывать трофеи. Я знал, что не смогу остаться в "Эвертоне" еще на год или два".

"Я чувствовал, что достаточно хорош, чтобы выступать за "Манчестер Юнайтед", поэтому я был готов к переходу. Если честно, я был готов еще годом ранее, но тогда этого не случилось".

"Я отправился к Дэвиду Мойесу и объяснил ему ситуацию. Справедливости ради, тогда "Эвертон" нуждался в деньгах".

"Думаю, глубоко внутри он и так знал это, потому я подошел и сказал ему, что хочу уйти. Он ответил: "Если ты хочешь уйти, ты должен подать прошение о трансфере".

"Я сказал "окей", после чего отправился в столовую и на кусочке бумаги составил прошение о трансфере. Я принес ему и сказал: "Вот, держи", — сообщил Руни Amazon Prime.


Метки Манчестер Юнайтед, Руни, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2019 17:00

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  1. noi39 05.12.2019 18:21 # noi39
    На куске бумаги,вот воспитание!

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  2. vyrentz 05.12.2019 18:14 # vyrentz
    Жаль, в МС не перешел, а хотел, был бы диспетчером Шити на равне с Лемпсом.

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  3. yudjinnah 05.12.2019 17:52 # yudjinnah
    сРУНИ всегда был эвертонской шлюхой.. ничтожеством вскормленным на чужом подношении... и так же легко он кинул ЧМОнчестер

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  4. superperez101 05.12.2019 17:42 # superperez101
    нынче и руни не торт и мю не торт
    но вчера хоть маура нагнули, тем самым продлив пребывание сульшера на посту

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  5. jabajaba 05.12.2019 17:28 # jabajaba
    уже в 18 лет был футбольной шлюхой

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  6. elprimer 05.12.2019 17:13 # elprimer
    Крутой дядька, спору нет.

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  7. raimbek1 05.12.2019 17:11 # raimbek1
    От этого трансфера выиграли все стороны, Руни - легенда МЮ

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  8. stevens 05.12.2019 17:08 # stevens
    Жирный скамовский индюк, который в своей жалкой карьере ничего достойного не добился.

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  9. liverpool1892est 05.12.2019 17:05 # liverpool1892est
    Величайший игрок МЮ...сейчас таких нет

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