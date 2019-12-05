Месси: "Я голосовал за Мане"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признался, что отдал свой голос Садио Мане из "Ливерпуля" при определении Игрока года по версии ФИФА.

Ранее на текущей неделе Месси получил свой шестой "Золотой мяч" в карьере, тогда как Мане, который в прошлом сезоне выиграл Лигу Чемпионов и до последнего сражался за титул Премьер-Лиги с "Ливерпулем", а также достиг полуфинала Кубка Африки со сборной Сенегала, занял только четвертое место.



Лионель, который в сентябре также был признан Игроком Года по версии ФИФА, удивлен, что Садио оказался так низко, и объясняет это сложностью выбора.



"Жаль, что Мане финишировал на четвертом месте. Однако я думаю, в этом году было много замечательных игроков. Поэтому-то было так сложно выбрать кого-то одного. Однако я голосовал за Садио Мане, потому что мне нравится этот игрок".



"Мане замечательно провел этот год, который сложился исключительным образом для всей команды "Ливерпуля". Поэтому я выбрал его".



"Повторюсь в это году было очень много замечательных игроков, поэтому выбрать было сложно", — сообщил Месси Canal+.