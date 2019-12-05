Сульшер признал, что Мактоминей стал незаменимым игроком для МЮ

Скотт Мактоминей Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что полузащитник Скотт Мактоминей превратился для него в незаменимого игрока.

Пропустив последний месяц с травмой лодыжки и проведя только одну полноценную тренировку с командой, накануне Мактоминей вернулся на футбольное поле и поспособствовал победе "красных дьяволов" над "Тоттенхэмом" со счетом 2:1.

22-летний шотландец взял на себя черновую работу в опорной зоне, а также проявил себя как лидер, и Сульшер не мог не похвалить своего подопечного.

"В данный момент можно сказать, что он незаменим для нас. Я не пытался форсировать его возвращение к этому матчу. Он придал нам физической мощи, лидерских качеств, а также высвободил Фреда в полузащите".

"Думаю, Фред был превосходен сегодня. Кажется, в одном моменте он предотвратил верный гол. У них со Скоттом первоклассная связка и хорошее взаимопонимание", — цитирует Сульшера Daily Mail.


Метки Мактоминей, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2019 15:00

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  1. chr1s8rown 05.12.2019 15:37 # chr1s8rown
    ноле гунер сушер

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  2. udaff 05.12.2019 15:12 # udaff
    Фред и правда сыграл лучше, чем обычно. Мактоминай наоборот выдал не лучший свой матч.

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  3. smokekush 05.12.2019 15:12 # smokekush
    Сульшер верим в тебя братюнь

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