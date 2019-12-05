Сульшер признал, что Мактоминей стал незаменимым игроком для МЮ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что полузащитник Скотт Мактоминей превратился для него в незаменимого игрока.

Пропустив последний месяц с травмой лодыжки и проведя только одну полноценную тренировку с командой, накануне Мактоминей вернулся на футбольное поле и поспособствовал победе "красных дьяволов" над "Тоттенхэмом" со счетом 2:1.



22-летний шотландец взял на себя черновую работу в опорной зоне, а также проявил себя как лидер, и Сульшер не мог не похвалить своего подопечного.



"В данный момент можно сказать, что он незаменим для нас. Я не пытался форсировать его возвращение к этому матчу. Он придал нам физической мощи, лидерских качеств, а также высвободил Фреда в полузащите".



"Думаю, Фред был превосходен сегодня. Кажется, в одном моменте он предотвратил верный гол. У них со Скоттом первоклассная связка и хорошее взаимопонимание", — цитирует Сульшера Daily Mail.