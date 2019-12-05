Сульшер признал, что Мактоминей стал незаменимым игроком для МЮ
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что полузащитник Скотт Мактоминей превратился для него в незаменимого игрока.
Пропустив последний месяц с травмой лодыжки и проведя только одну полноценную тренировку с командой, накануне Мактоминей вернулся на футбольное поле и поспособствовал победе "красных дьяволов" над "Тоттенхэмом" со счетом 2:1.
22-летний шотландец взял на себя черновую работу в опорной зоне, а также проявил себя как лидер, и Сульшер не мог не похвалить своего подопечного.
"В данный момент можно сказать, что он незаменим для нас. Я не пытался форсировать его возвращение к этому матчу. Он придал нам физической мощи, лидерских качеств, а также высвободил Фреда в полузащите".
"Думаю, Фред был превосходен сегодня. Кажется, в одном моменте он предотвратил верный гол. У них со Скоттом первоклассная связка и хорошее взаимопонимание", — цитирует Сульшера Daily Mail.
05.12.2019 15:00
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Последние комментарии:
ноле гунер сушер
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Фред и правда сыграл лучше, чем обычно. Мактоминай наоборот выдал не лучший свой матч.
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Сульшер верим в тебя братюнь
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