Прогнозы на матчи 15-го тура Премьер-Лиги за четверг
Завершится 15-й тур Премьер-Лиги двумя матчами в четверг, 5 декабря. "Шеффилд Юнайтед" примет "Ньюкасл", а "Арсенал" сыграет на своем поле с "Брайтоном". Прогнозы экспертов и предматчевая статистика — в материале FAPL.ru.
ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — НЬЮКАСЛ
Четверг, 5 декабря, 22:30
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"Шеффилд" опережает "Ньюкасл" всего на три очка, но уже длительное время не проигрывает и пребывает в верхней части турнирной таблицы. Команда Криса Уайлдера четырежды в пяти последних матчах сыграла вничью, а проигрывала последний раз в сентябре, когда обидно уступила дома "Ливерпулю". "Ньюкасл" в последнее время демонстрирует большой прогресс в организации атакующих действий и сумел избежать поражения против "Манчестер Сити", но перед тем мы видели, насколько беспомощной была команда Стива Брюса против "Астон Виллы", которая перекусила "сорок" в центре поля.
Ключевая статистика от Who Scored
- "клинки" трижды кряду сыграли вничью в чемпионате;
- в восьми из 10 последних матчей "Шеффилда" был зафиксирован тотал меньше 2.5 голов;
- беспроигрышная серия "клинков" насчитывает уже семь матчей.
Прогноз Who Scored: 1:0
Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Шеффилда" — 1.8 в БК Fonbet
Майкл Оуэн (BetVictor)
"Ньюкасл" потрясающе сыграл дома с "Сити", в то время как "Шеффилд" продлил свою беспроигрышную серию на поле "Вулверхэмптона". "Сороки" были обычными против " Астон Виллы" в последнем выездном матче, но я думаю, что мы увидим более энергичную команду на "Брамалл Лэйн". Я не могу тут кого-то выделить.
Рекомендация Майкла Оуэна: ничья — 3.45 в БК Fonbet
АРСЕНАЛ — БРАЙТОН
Четверг, 5 декабря, 23:15
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В первом матче без Унаи Эмери "Арсенал" сыграл точно так же, как и в последних поединках с ним — снова ничья 2:2 с одним из аутсайдеров и ощущение того, что ничья с "Норвичем" для нынешнего "Арсенала" — не такой уж и плохой результат. "Брайтон" проиграл три матча кряду, но играл в них с "Манчестер Юнайтед", "Лестером" и "Ливерпулем". "Арсенал" будет менее сложным соперником для приближающихся к зоне вылета "чаек", и они постараются сыграть агрессивнее в атаке, так как очередное поражение может вплотную приблизить "Брайтон" к тройке неудачников.
Ключевая статистика от Who Scored
- "Арсенал" завершил вничью три последних домашних матча чемпионата;
- "Брайтон" проиграл четыре последних выездных матча, в каждом пропуская как минимум дважды;
- "Арсенал" пропускал как минимум дважды в трех последних поединках.
Прогноз Who Scored: 2:1
Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Арсенала" и обе забьют — 2.85 в БК Fonbet
Майкл Оуэн (BetVictor)
"Арсенал" не может выиграть уже в шести матчах кряду — их худшая подобная серия за восемь лет. Но я ожидаю, что они забудут про свои предыдущие неудачи, когда в гости к ним приедет "Брайтон". Фредди Юнгберг впервые возьмет на себя бразды правления "канонирами" на "Эмирейтс", но следующему постоянному менеджеру, кто бы им ни стал, придется решать постоянные проблемы команды в защите.
Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Арсенала" и обе забьют — 2.85 в БК Fonbet
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
05.12.2019 14:00
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Да пошёл этот гейклуб наxyй. Удачи Брайтону в борьбе с заднеприводным злом.
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Братишки, я не на что не намекаю, но посмотрите стату Ндиди из Лестера. По пути Канте идет, бродяга.
еще даже не пол сезона, а в топах по показателям в Европе.
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Арсенал>Почтилси
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Динамо днари,ебите два гола , кэф 15того рот ебал,1к ставил
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мане без салаха милейший из милейщих . ни грамма жадности . В эпизоде с голом шачири .салах б влупил по воротам.
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Победа хозяев на классе
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