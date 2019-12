Прогнозы на матчи 15-го тура Премьер-Лиги за четверг

Завершится 15-й тур Премьер-Лиги двумя матчами в четверг, 5 декабря. "Шеффилд Юнайтед" примет "Ньюкасл", а "Арсенал" сыграет на своем поле с "Брайтоном". Прогнозы экспертов и предматчевая статистика — в материале FAPL.ru.





ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — НЬЮКАСЛ

Четверг, 5 декабря, 22:30



"Шеффилд" опережает "Ньюкасл" всего на три очка, но уже длительное время не проигрывает и пребывает в верхней части турнирной таблицы. Команда Криса Уайлдера четырежды в пяти последних матчах сыграла вничью, а проигрывала последний раз в сентябре, когда обидно уступила дома "Ливерпулю". "Ньюкасл" в последнее время демонстрирует большой прогресс в организации атакующих действий и сумел избежать поражения против "Манчестер Сити", но перед тем мы видели, насколько беспомощной была команда Стива Брюса против "Астон Виллы", которая перекусила "сорок" в центре поля.



Ключевая статистика от Who Scored



- "клинки" трижды кряду сыграли вничью в чемпионате;

- в восьми из 10 последних матчей "Шеффилда" был зафиксирован тотал меньше 2.5 голов;

- беспроигрышная серия "клинков" насчитывает уже семь матчей.



Прогноз Who Scored: 1:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Шеффилда" — 1.8 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Ньюкасл" потрясающе сыграл дома с "Сити", в то время как "Шеффилд" продлил свою беспроигрышную серию на поле "Вулверхэмптона". "Сороки" были обычными против " Астон Виллы" в последнем выездном матче, но я думаю, что мы увидим более энергичную команду на "Брамалл Лэйн". Я не могу тут кого-то выделить.



Рекомендация Майкла Оуэна: ничья — 3.45 в БК Fonbet



АРСЕНАЛ — БРАЙТОН

Четверг, 5 декабря, 23:15



В первом матче без Унаи Эмери "Арсенал" сыграл точно так же, как и в последних поединках с ним — снова ничья 2:2 с одним из аутсайдеров и ощущение того, что ничья с "Норвичем" для нынешнего "Арсенала" — не такой уж и плохой результат. "Брайтон" проиграл три матча кряду, но играл в них с "Манчестер Юнайтед", "Лестером" и "Ливерпулем". "Арсенал" будет менее сложным соперником для приближающихся к зоне вылета "чаек", и они постараются сыграть агрессивнее в атаке, так как очередное поражение может вплотную приблизить "Брайтон" к тройке неудачников.



Ключевая статистика от Who Scored

- "Арсенал" завершил вничью три последних домашних матча чемпионата;

- "Брайтон" проиграл четыре последних выездных матча, в каждом пропуская как минимум дважды;

- "Арсенал" пропускал как минимум дважды в трех последних поединках.



Прогноз Who Scored: 2:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Арсенала" и обе забьют — 2.85 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Арсенал" не может выиграть уже в шести матчах кряду — их худшая подобная серия за восемь лет. Но я ожидаю, что они забудут про свои предыдущие неудачи, когда в гости к ним приедет "Брайтон". Фредди Юнгберг впервые возьмет на себя бразды правления "канонирами" на "Эмирейтс", но следующему постоянному менеджеру, кто бы им ни стал, придется решать постоянные проблемы команды в защите.



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Арсенала" и обе забьют — 2.85 в БК Fonbet



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru