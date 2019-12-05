Светская хроника за четверг

Светская хроника "Челси" готов потратиться на Джейдона Санчо. "Реал" сделает предложение по Полю Погба. "Арсенал" нацелился на Патрика Виейра. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Челси" готов обновить свой трансферный рекорд ради покупки вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. (Goal)

Санчо не покинет Дортмунд в январе. (Bild)

В "Манчестер Сити" уверены, что вингер Рахим Стерлинг отвергнет интерес "Реала" и подпишет новый контракт. (Metro)

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 119 миллионов фунтов за Санчо в январе. (Daily Express)

Президент "Реал" Флорентино Перес собирается предложить 42 млн. фунтов плюс нападающего Винисиуса Жуниора за полузащитника "Юнайтед" Поля Погба. (El Des Marque)

"Ювентус" и "Интер" готовы составить конкуренцию "Реалу" в борьбе за полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена в январе. (Diario Madridista)

"Тоттенхэм" может выкупить полузащитника Джовани Ло Чельсо у "Реал Бетис" до января за 27.3 млн. фунтов. (ABC)

"Вест Хэм" и "Вулверхэмптон" лидируют в борьбе за полузащитника "Милана" Франка Кесси. (Milan Live)

"Лидс" и "Суонси" хотят арендовать нападающего "Ливерпуля" Риана Брюстера. (The Times)

Экс-нападающий "Арсенала", "Сити" и "Тоттенхэма" Эммануэль Адебайор может вернуться в английский футбол. (The Sun)

Другое

Сегодня Спортивный арбитражный суд объявит результаты рассмотрения апелляции "Челси" на трансферный запрет. (The Telegraph)

Главный тренер "Эвертона" Марку Силва попрощался со своими игроками в раздевалке после поражения 5:2 от "Ливерпуля". (Daily Mirror)

"Юнайтед" может позвать главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта в случае расставания с Оле Гуннаром Сульшером. (The Sun)

Патрик Виейра из "Ниццы" является кандидатом номер один "Арсенала" на роль следующего главного тренера. (Nice-Matin)

Пер Мертезакер останется на скамейке "Арсенала" на матч против "Брайтона". (Evening Standard)

"Лестер" хочет наградить своего наставника Брендана Роджерса новым контрактом. (Daily Record)

В 2019 году футбольные клубы мира потратили на услуги агентов 501 млн. фунтов, если верить информации ФИФА. (BBC)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 3447

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  1. imf-tau 05.12.2019 14:27 # imf-tau
    Перес ебан чтоль Винисиуса отдавать, в среале и так там на скамейке одно дно. Совсем старый ебанулся.

    (ответить)

  2. frisby 05.12.2019 14:15 # frisby
    мне нравицца Сан
    "Юнайтед" может позвать главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта в случае расставания с Оле Гуннаром Сульшером. (The Sun)

    Экс-нападающий "Арсенала", "Сити" и "Тоттенхэма" Эммануэль Адебайор может вернуться в английский футбол. (The Sun)

    (ответить)

  3. serj14 05.12.2019 14:09 # serj14
    МЮ готов предложить Матича Тоттенхэму как часть сделки по Эриксену

    И знают же слабое место Мавриньo

    (ответить)

  4. the2pac 05.12.2019 13:59 # the2pac
    Чё на Динамо ставить против зенита?1-0первый тайм в пользу зенита.Кэф на Динамо 8.1

    (ответить)

  5. ry-l 05.12.2019 13:44 # ry-l
    Сегодня CAS свой вердикт официально огласит.

    (ответить)

  6. j-silver 05.12.2019 13:08 # j-silver
    -----------кепа-------------
    джеймс-руди-томори-чилвел
    -----канте-жоржино--------
    ---санчо-маунт-пулишич----
    ---------абрахам------------

    ах ах ах трепещите сучки ах ах

    (ответить)

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