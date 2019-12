Светская хроника за четверг

"Челси" готов потратиться на Джейдона Санчо. "Реал" сделает предложение по Полю Погба. "Арсенал" нацелился на Патрика Виейра. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Челси" готов обновить свой трансферный рекорд ради покупки вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. (Goal)



Санчо не покинет Дортмунд в январе. (Bild)



В "Манчестер Сити" уверены, что вингер Рахим Стерлинг отвергнет интерес "Реала" и подпишет новый контракт. (Metro)



"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 119 миллионов фунтов за Санчо в январе. (Daily Express)



Президент "Реал" Флорентино Перес собирается предложить 42 млн. фунтов плюс нападающего Винисиуса Жуниора за полузащитника "Юнайтед" Поля Погба. (El Des Marque)



"Ювентус" и "Интер" готовы составить конкуренцию "Реалу" в борьбе за полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена в январе. (Diario Madridista)



"Тоттенхэм" может выкупить полузащитника Джовани Ло Чельсо у "Реал Бетис" до января за 27.3 млн. фунтов. (ABC)



"Вест Хэм" и "Вулверхэмптон" лидируют в борьбе за полузащитника "Милана" Франка Кесси. (Milan Live)



"Лидс" и "Суонси" хотят арендовать нападающего "Ливерпуля" Риана Брюстера. (The Times)



Экс-нападающий "Арсенала", "Сити" и "Тоттенхэма" Эммануэль Адебайор может вернуться в английский футбол. (The Sun)



Другое



Сегодня Спортивный арбитражный суд объявит результаты рассмотрения апелляции "Челси" на трансферный запрет. (The Telegraph)



Главный тренер "Эвертона" Марку Силва попрощался со своими игроками в раздевалке после поражения 5:2 от "Ливерпуля". (Daily Mirror)



"Юнайтед" может позвать главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта в случае расставания с Оле Гуннаром Сульшером. (The Sun)



Патрик Виейра из "Ниццы" является кандидатом номер один "Арсенала" на роль следующего главного тренера. (Nice-Matin)



Пер Мертезакер останется на скамейке "Арсенала" на матч против "Брайтона". (Evening Standard)



"Лестер" хочет наградить своего наставника Брендана Роджерса новым контрактом. (Daily Record)



В 2019 году футбольные клубы мира потратили на услуги агентов 501 млн. фунтов, если верить информации ФИФА. (BBC)