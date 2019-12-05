Светская хроника за четверг
"Челси" готов потратиться на Джейдона Санчо. "Реал" сделает предложение по Полю Погба. "Арсенал" нацелился на Патрика Виейра. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
"Челси" готов обновить свой трансферный рекорд ради покупки вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. (Goal)
Санчо не покинет Дортмунд в январе. (Bild)
В "Манчестер Сити" уверены, что вингер Рахим Стерлинг отвергнет интерес "Реала" и подпишет новый контракт. (Metro)
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 119 миллионов фунтов за Санчо в январе. (Daily Express)
Президент "Реал" Флорентино Перес собирается предложить 42 млн. фунтов плюс нападающего Винисиуса Жуниора за полузащитника "Юнайтед" Поля Погба. (El Des Marque)
"Ювентус" и "Интер" готовы составить конкуренцию "Реалу" в борьбе за полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена в январе. (Diario Madridista)
"Тоттенхэм" может выкупить полузащитника Джовани Ло Чельсо у "Реал Бетис" до января за 27.3 млн. фунтов. (ABC)
"Вест Хэм" и "Вулверхэмптон" лидируют в борьбе за полузащитника "Милана" Франка Кесси. (Milan Live)
"Лидс" и "Суонси" хотят арендовать нападающего "Ливерпуля" Риана Брюстера. (The Times)
Экс-нападающий "Арсенала", "Сити" и "Тоттенхэма" Эммануэль Адебайор может вернуться в английский футбол. (The Sun)
Другое
Сегодня Спортивный арбитражный суд объявит результаты рассмотрения апелляции "Челси" на трансферный запрет. (The Telegraph)
Главный тренер "Эвертона" Марку Силва попрощался со своими игроками в раздевалке после поражения 5:2 от "Ливерпуля". (Daily Mirror)
"Юнайтед" может позвать главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта в случае расставания с Оле Гуннаром Сульшером. (The Sun)
Патрик Виейра из "Ниццы" является кандидатом номер один "Арсенала" на роль следующего главного тренера. (Nice-Matin)
Пер Мертезакер останется на скамейке "Арсенала" на матч против "Брайтона". (Evening Standard)
"Лестер" хочет наградить своего наставника Брендана Роджерса новым контрактом. (Daily Record)
В 2019 году футбольные клубы мира потратили на услуги агентов 501 млн. фунтов, если верить информации ФИФА. (BBC)
05.12.2019 13:00
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Перес ебан чтоль Винисиуса отдавать, в среале и так там на скамейке одно дно. Совсем старый ебанулся.
(ответить)
мне нравицца Сан
"Юнайтед" может позвать главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта в случае расставания с Оле Гуннаром Сульшером. (The Sun)
Экс-нападающий "Арсенала", "Сити" и "Тоттенхэма" Эммануэль Адебайор может вернуться в английский футбол. (The Sun)
(ответить)
МЮ готов предложить Матича Тоттенхэму как часть сделки по Эриксену
И знают же слабое место Мавриньo
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Чё на Динамо ставить против зенита?1-0первый тайм в пользу зенита.Кэф на Динамо 8.1
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Сегодня CAS свой вердикт официально огласит.
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-----------кепа-------------
джеймс-руди-томори-чилвел
-----канте-жоржино--------
---санчо-маунт-пулишич----
---------абрахам------------
ах ах ах трепещите сучки ах ах
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