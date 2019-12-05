Лэмпард: "Абрахам становится ключевым игроком"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард отметил, что Тэмми Абрахэм становится все более важным игроком для его команды.

Накануне Абрахэм вернулся в строй после травмы бедра и сделал большой вклад в победу "синих" 2:1 над "Астон Виллой", забив сам и ассистировав Мейсону Маунту. Лэмпард признает, что "Челси" все больше зависит от формы Тэмми.



"Он становится одним из ключевых игроков в раздевалке с его энтузиазмом и волей к победе".



"Тэмми входит в число лучших бомбардиров лиги. Он очень универсален, он растягивает оборону и начинает наш прессинг".



"Конечно, это нормально, что травма игрока, находящегося в такой отличной форме, негативно сказывается на команде, но сегодня он вернулся и был так же хорош, как и до этого", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.