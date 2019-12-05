Юнгберг планирует поговорить с Пепе

Наставник "Арсенала" Фредди Юнгберг заявил, что собирается поговорить с вингером Николя Пепе.

24-летний Пере, обошедшийся "канонирам" в 70 миллионов фунтов, провел на скамейке запасных матч против "Норвича" — дебютный матч Юнгберга в роли временщика.



Тогда Фредди намекнул, что игрок сборной Кот-д'Ивуара плохо тренируется и не заслуживает выходить на поле. Однако Юнгберг совсем не собирается ставить крест на Николя.



"Нико — очень, очень хороший игрок. Но иногда, приезжая из другой лиги, тебе требуется время на адаптацию. Как за пределами поля, так и на поле".



"Однако я планирую поговорить с Нико. Мы собираемся обсудить кое-какие вещи, его ощущения, потому что он важный футболист. Остальное же останется при мне".



"Думаю ли я, что Пепе не хватает уверенности в себе? Нет, не думаю. Я просто думаю, что это новая страна и новый стиль игры для него. Я немного поговорю с ним о своих ожиданиях и о том, как хочу играть", — цитирует Юнгберга Sky Sports.