Юнгберг планирует поговорить с Пепе

Николя Пепе Наставник "Арсенала" Фредди Юнгберг заявил, что собирается поговорить с вингером Николя Пепе.

24-летний Пере, обошедшийся "канонирам" в 70 миллионов фунтов, провел на скамейке запасных матч против "Норвича" — дебютный матч Юнгберга в роли временщика.

Тогда Фредди намекнул, что игрок сборной Кот-д'Ивуара плохо тренируется и не заслуживает выходить на поле. Однако Юнгберг совсем не собирается ставить крест на Николя.

"Нико — очень, очень хороший игрок. Но иногда, приезжая из другой лиги, тебе требуется время на адаптацию. Как за пределами поля, так и на поле".

"Однако я планирую поговорить с Нико. Мы собираемся обсудить кое-какие вещи, его ощущения, потому что он важный футболист. Остальное же останется при мне".

"Думаю ли я, что Пепе не хватает уверенности в себе? Нет, не думаю. Я просто думаю, что это новая страна и новый стиль игры для него. Я немного поговорю с ним о своих ожиданиях и о том, как хочу играть", — цитирует Юнгберга Sky Sports.


Метки Арсенал, Пепе, Юнгберг

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2019 10:00

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  1. vyrentz 05.12.2019 10:24 # vyrentz
    Афигенная инвестиция, перспективная как покупка акций Интел

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  2. beatles-red 05.12.2019 10:18 # beatles-red
    У Клоппа бы уже стал топом

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  3. mrjingles 05.12.2019 10:12 # mrjingles
    "Я немного поговорю с ним о своих ожиданиях и о том, как хочу играть"

    Все мы знаем как хочет играть Юнгейберг, я б с ним наедине не оставался

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