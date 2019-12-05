Моуриньо признал, что Сульшер его переиграл
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо признал, что Оле Гуннару из "Манчестер Юнайтед" удалось переиграть его тактически в матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд".
Выиграв три своих первых матча со "шпорами", в четвертом — против своей бывшей команды — Моуриньо потерпел поражение со счетом 2:1.
"Красные дьяволы" провели отличный матч, и Моуриньо признает, что во многих аспектах "шпоры" уступили сопернику. Жозе вообще считает, что "Юнайтед" чувствует себя комфортнее, когда играет вторым номером.
"На протяжении 30 минут они были не просто лучше нас, они были гораздо лучше нас. Они были активнее, агрессивнее, они выигрывали единоборства и подборы, но нам повезло, и в заключительные 15 минут первого тайма мы были собой".
"Юнайтед" оказался в беде, и мы забили гол. Я думал, мы выиграем матч после некоторых перестановок в перерыве".
"Вы должны взглянуть на результаты "Юнайтед" в этом сезоне против лучших команд, и это хорошие результаты. Думаю, они всегда играют с подобным настроем против команд вроде "Челси", "Ливерпуля", "Лестера".
"Думаю, так им проще играть. Они не боятся играть в оборонительной манере у себя дома, они остаются терпеливыми и контролируют эмоции в игре".
"У них много молодых игроков, которые очень энергичны и обладают хорошим настроем. Им комфортно глубоко обороняться и доминировать в воздухе благодаря физической мощи, затем контратакуя с помощью Маркуса Рэшфорда, Даниэля Джеймса, Джесси Лингарда и Антони Мартиаля, когда тот играет".
"Им проще играть против команд, которые лучше их, которые больше хотят владеть мячом, которые хотят диктовать игру. Думаю, они были хороши", — цитирует Моуриньо Evening Standard.
05.12.2019 09:00
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Последние комментарии:
Школота обыграла взрослых матёрых мужиков.
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"Им проще играть против команд, которые лучше их"
))))))))
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Тонко что думашь он нахваливает ноле сулшера
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Хуйню прогнал. МЮ хуячил с позиции силы. Петушары за весь матч минут 20 доминировали, а в остальное время их ебашили пиздюки из МЮ.
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Майнд геймс. Топор
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Мавр забыл добавить что это он поставил МЮ такую игру
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Настолько тонко обоссал весь МЮ что даже никто не понял.
Столько было обещаний о возвращении истинного атакующего духа у МЮ. И спустя больше года Смеагол вынужден ставить прошлогоднюю отточеную автобусную схему Моура - потому что это единственный шанс пригородным набрать очки.
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В хорошую сторону начал меняться Моуриньо-топ.
Так держать Жозе
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