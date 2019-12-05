Сульшер: "Лучшая игра Рэшфорда при мне"

Маркус Рэшфорд и Оле Гуннар Сульшер Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что против "Тоттенхэма" нападающий Маркус Рэшфорд провел свой лучший матч за последний год, как минимум.

В среду вечером Рэшфорд вдохновил "красных дьяволов" на победу 2:1 над новой командой своего бывшего рулевого Жозе Моуриньо. Маркус забил оба гола "Юнайтед" и имел еще несколько моментов, став сущим кошмаром для защитников "шпор".

22-летний англичанин произвел большое впечатление на Сульшера, который прежде еще не видел более классной игры в исполнении Рэшфорда.

"Это его лучшая игра при мне. Он был зрел и силен против хороших игроков уровня Премьер-Лиги. Он спокойно и хладнокровно реализовал пенальти, а что касается его первого гола, то мы всегда знали, что он обладает поставленным ударом. Также он имел еще три-четыре момента".

"Такое впечатление, словно он играл на заднем дворе дома. Мы хотим, чтобы игроки получали удовольствие от своей игры. Здесь для них нет никакой угрозы — только 75 тысяч людей, которые хотят видеть их лучший футбол".

"Ты всегда рад, когда побеждаешь. Парни постоянно учатся и прибавляют, но сегодня вечером мы был великолепны долгими отрезками", — цитирует Сульшера Goal.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Рэшфорд, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2019 07:00

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  1. antiterror 05.12.2019 07:59 # antiterror
    Рашфорду нужен больший процент реализации моментов, тогда и другой уровень игры будет.

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