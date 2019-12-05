"Эвертон" готов поменять Силву на Мойеса

Марку Силва находится на пороге увольнения с поста главного тренера "Эвертона", а Дэвид Мойес готовится занять его место.

В среду вечером "ириски" пропустили пять голов от своих соседей из "Ливерпуля". Поражение 5:2 в мерсисайдском дерби опустило команду Силвы в зону вылета Премьер-Лиги.



The Guardian ожидает, что этот матч станет последним для португальского специалиста, под руководством которого "Эвертон" проиграл девять из 15 матчей нынешнего сезона Премьер-Лиги.



Ожидается, что на место Силвы придет Мойес, который тренировал "ирисок" с марта 2002 по май 2013 — до своего ухода в "Манчестер Юнайтед". При этом Тим Кэхилл может стать ассистентом Дэвида.