"Эвертон" готов поменять Силву на Мойеса

Марку Силва Марку Силва находится на пороге увольнения с поста главного тренера "Эвертона", а Дэвид Мойес готовится занять его место.

В среду вечером "ириски" пропустили пять голов от своих соседей из "Ливерпуля". Поражение 5:2 в мерсисайдском дерби опустило команду Силвы в зону вылета Премьер-Лиги.

The Guardian ожидает, что этот матч станет последним для португальского специалиста, под руководством которого "Эвертон" проиграл девять из 15 матчей нынешнего сезона Премьер-Лиги.

Ожидается, что на место Силвы придет Мойес, который тренировал "ирисок" с марта 2002 по май 2013 — до своего ухода в "Манчестер Юнайтед". При этом Тим Кэхилл может стать ассистентом Дэвида.


Метки Мойес, Силва, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2019 06:00

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