"Ливерпуль" крупно выиграл мерсисайдское дерби

"Ливерпуль" уверенно подтвердил свое превосходство над "Эвертоном", выиграв мерсисайдское дерби со счетом 5:2.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял сразу пятерых игроков относительно победы над "Брайтоном", доверившись Адриану, Джеймсу Милнеру, Адаму Лаллане, Джердану Шакири и Дивоку Ориги.



А вот стартовый состав "ирисок" не изменился по сравнению с поражением 2:1 от "Лестера".



Гости "Энфилда" капитулировали уже на шестой минуте, когда Садио Мане сделал передачу на рывок Ориги по центру, а Дивок ускользнул от защитников, проскочил мимо голкипера и поразил пустые ворота — 1:0.



Спустя 11 минут "Ливерпуль" разыграл шикарную комбинацию и удвоил свое преимущество. Трент Александер-Арнольд выполнил диагональную передачу на левый фланг Мане, тот ворвался в штрафную и сделал скрытую передачу на открывание Шакири, который в свою очередь в касание закатил мяч в ворота — 2:0.



Болельщики и игроки "Эвертона" выглядели обескураженно, однако на 21-й минуте гости отыграли один гол. Деян Ловрен не смог помешать Майклу Кину завладеть мячом в штрафной и расстрелять ворота — 2:1.



"Ириски" активизировались и стали регулярно приближаться к чужой штрафной, однако на 31-й минуте пропустили еще раз. Ловрен со своей половины поля выполнил заброс в чужую штрафную, где Ориги технично принял мяч, а вторым перебросил его через голкипера — 3:1.



Терять гостям было нечего, поэтому они не перестали атаковать, но на последней минуте тайма позволили "Ливерпулю" провести еще одну стремительную контратаку. Александер-Арнольд промчался вперед по левому краю, после чего покатил мяч на Мане, а тот нанес обводящий удар с линии штрафной — 4:1.



На этом события первого тайма не закончились, потому что Ришарлисон, опередив нерасторопного Ловрена, неуклюже замкнул подачу Бернарда с левого фланга — 4:2.



Видимо, такая открытая и авантюрная игра не сильно понравилась Юргену Клоппу, потому что во втором тайме "красные" остепенились и принялись душить соперника.



После перерыва игра была лишен опасных моментов, взбодрившись лишь в заключительные 10 минут. Мане дважды выходил на убойную позицию по центру, но в первом случае пробил мимо, а во втором даже не нанес удар. "Ириски" ответили на это промахом Мойзе Кина.



А на последней минуте Джорджиньо Вейналдум принял обратную передачу от лицевой и вторым касанием неотразимо пробил — 5:2.



Первый тайм дерби получился по-настоящему искрометным и порадовал зрителей. Насколько блестящие голы забил "Ливерпуль", настолько же нелепые и пропустил, однако нужно сделать скидку на обилие изменений в составе. Как бы то ни было, "красные" победили уверенно, сохранив восемь очков отрыва во главе таблицы.



"Ливерпуль" — "Эвертон". Отчет о матче