"Ливерпуль" крупно выиграл мерсисайдское дерби

Дивок Ориги "Ливерпуль" уверенно подтвердил свое превосходство над "Эвертоном", выиграв мерсисайдское дерби со счетом 5:2.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял сразу пятерых игроков относительно победы над "Брайтоном", доверившись Адриану, Джеймсу Милнеру, Адаму Лаллане, Джердану Шакири и Дивоку Ориги.

А вот стартовый состав "ирисок" не изменился по сравнению с поражением 2:1 от "Лестера".

Гости "Энфилда" капитулировали уже на шестой минуте, когда Садио Мане сделал передачу на рывок Ориги по центру, а Дивок ускользнул от защитников, проскочил мимо голкипера и поразил пустые ворота — 1:0.

Спустя 11 минут "Ливерпуль" разыграл шикарную комбинацию и удвоил свое преимущество. Трент Александер-Арнольд выполнил диагональную передачу на левый фланг Мане, тот ворвался в штрафную и сделал скрытую передачу на открывание Шакири, который в свою очередь в касание закатил мяч в ворота — 2:0.

Болельщики и игроки "Эвертона" выглядели обескураженно, однако на 21-й минуте гости отыграли один гол. Деян Ловрен не смог помешать Майклу Кину завладеть мячом в штрафной и расстрелять ворота — 2:1.

"Ириски" активизировались и стали регулярно приближаться к чужой штрафной, однако на 31-й минуте пропустили еще раз. Ловрен со своей половины поля выполнил заброс в чужую штрафную, где Ориги технично принял мяч, а вторым перебросил его через голкипера — 3:1.

Терять гостям было нечего, поэтому они не перестали атаковать, но на последней минуте тайма позволили "Ливерпулю" провести еще одну стремительную контратаку. Александер-Арнольд промчался вперед по левому краю, после чего покатил мяч на Мане, а тот нанес обводящий удар с линии штрафной — 4:1.

На этом события первого тайма не закончились, потому что Ришарлисон, опередив нерасторопного Ловрена, неуклюже замкнул подачу Бернарда с левого фланга — 4:2.

Видимо, такая открытая и авантюрная игра не сильно понравилась Юргену Клоппу, потому что во втором тайме "красные" остепенились и принялись душить соперника.

После перерыва игра была лишен опасных моментов, взбодрившись лишь в заключительные 10 минут. Мане дважды выходил на убойную позицию по центру, но в первом случае пробил мимо, а во втором даже не нанес удар. "Ириски" ответили на это промахом Мойзе Кина.

А на последней минуте Джорджиньо Вейналдум принял обратную передачу от лицевой и вторым касанием неотразимо пробил — 5:2.

Первый тайм дерби получился по-настоящему искрометным и порадовал зрителей. Насколько блестящие голы забил "Ливерпуль", настолько же нелепые и пропустил, однако нужно сделать скидку на обилие изменений в составе. Как бы то ни было, "красные" победили уверенно, сохранив восемь очков отрыва во главе таблицы.

"Ливерпуль" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2019 01:10

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Последние комментарии:




  1. electric 05.12.2019 01:36 # electric
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  2. kos9k 05.12.2019 01:34 # kos9k
    Уверенная победа лучшего клуба Европы прямо сейчас. Играли дублем, тем победа еще краше. Уверенно идем к титулу АПЛ, но Лестер может побороться, остальные не соперники. Ориги король важнейших голов, Ловрен-король привозов.

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  3. mancunia-planet 05.12.2019 01:32 # mancunia-planet
    Ожидаемо. Ничего особенного.
    А особенный проиграл, и это неожиданно.
    Норм тур.

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  4. stevens 05.12.2019 01:31 # stevens
    КНЯЗИ НА ТРОНЕ
    ЛОНДОНСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ЩЛЕНЩЕ И ГЕЙЛЧЛЕНСТЕР СРИТИ НА СТРАПОНЕ. ПООЧЕРЕДНО.

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  5. gerrard08 05.12.2019 01:26 # gerrard08
    Мда, изначально Клопп положил хер на ирисок и не прогадал. Хуже эвертон был только при Мартинесе, когда те летели с еще худшей разницей, но да пох, не отменяет крутости и заслуженности нашей победы.
    Пара моментов по игре:

    1. В матче был батл долбаебов между ловрентинм и кином, второй затащил. Ей богу прямо как тупой и еще тупее.

    2. Такие 2 запоротых момента эта именно та разница из-за которой Мане не может попасть на самую вершину. Казалось бы тащер, мом в этой игре, но такая xyйня постоянно смазывает все впечатление.

    3. Требую чтоб конкуренция между Салахом и Шаком была справедливее. Удивило что албанец помимо довольно эффектной, а главное эффективной игры, еще и торово отрабатывал в защите, чего почти вообще не делает египтос. Шак сыграл очень качественно.

    4. Вейн был ключевым игроком в полузащите.

    5. Дивок идеальный запасной - выходит и делает свою работу. Сидит на скамейке не ноет.

    6. 3/4 защей сыграли отлтчно. Адриан на 3. Мог бы и потащить 1 гол.

    Юнва! Едем дальше.

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  6. liverpo0ol 05.12.2019 01:25 # liverpo0ol
    чет тоговрота напоминает начало текста

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  7. beatles-red 05.12.2019 01:25 # beatles-red
    Полурезервом ушатали ирисок и еще с запасом игры.

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  8. progressive 05.12.2019 01:23 # progressive
    Норм.
    Футбольный вечер, удался на славу.
    Всем спокойной ночи.
    Спасибо за внимание и до новых встреч.

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  9. ganinilyha 05.12.2019 01:22 # ganinilyha
    Заовнил еуропейца?
    http://fapl.ru/posts/75122/?c=1#c7038444

    (ответить)

  10. novenkiy-lfc 05.12.2019 01:22 # novenkiy-lfc
    КНЯЗИ НА ТРОНЕ!!!
    цыгане на страпоне!

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  11. liverpoolfan94 05.12.2019 01:22 # liverpoolfan94
    Чё там кин грузанул хату на шпор?

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  12. redspool 05.12.2019 01:22 # redspool
    Развеселая игра без центра поля, в которой главным итогом матча для ЛФК стала возможность отдохнуть некоторым футболистам, без потери очков в поединке против соседей. Эвертон с самого начала позволил сыграть красным на контратаках и в первом тайме группа атаки решала моменты, а Ловрен и Робертсон привозили в свои ворота при отсутствии подстраховки игроков линии полузащиты. После 4:2 в первом, второй тайм уже мало что решал и запомнился больше не мячом Вейналдума, а нереализованными Мане явными голевыми моментами. p.s. Комментатор на okko явно перебрал с эпитетами про ТАА и в прямом эфире говорить "повезло юнцу", "настоящий подонок" и "снесло крышу", как минимум, не профессионально.

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  13. sher-liverpool 05.12.2019 01:21 # sher-liverpool
    С победой красная армия,после 15 туров 43 очка это невероятно!!!YNWA

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  14. electric 05.12.2019 01:21 # electric
    Теперь фапел красный навсегда!

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  15. liverfun 05.12.2019 01:20 # liverfun
    салаху стоит побеспокоиться за свое место, шакири был очень хорош, видно, что получает удовольствие.

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  16. ssa 05.12.2019 01:19 # ssa
    С победой, красные братья! В этот раз ириски решили не сопративляться. Шакири неплох, понравилась сегодня его игра, Ориги записал ирисок в личные сучки

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  17. slash-lfc 05.12.2019 01:18 # slash-lfc
    Великолепная победа. Запасом обыграли синих лохов. Ориги Бог Футбола. Шакири красавец. Как всегда игры не испортил. Изи 3 поинта.

    (ответить)

  18. weorlfc 05.12.2019 01:18 # weorlfc
    04.12.2019 14:28 #
    bezviz

    чтото мне вангуется что отставания лестера от лулзерки сократится до 6)))

    Источник: http://fapl.ru/posts/75122/?c=1#c7037433

    Ну что за топ!

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  19. sausage 05.12.2019 01:18 # sausage
    Вторым составом просто размазали Эве, ну и дав им немного поиграться. Хендерсон порадовал, два сказочных паса на Мане выложил, просто конфетки. Кстати, кто там на топчика тянет? Сенегалец опахал 90 минут и считай игру сделал. Он что, не имеет право на ошибку в такой ситуации? Да и ошибок-то не было, не получилось немного в завершении, подустал снежок, бывает.

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  20. lovrentiy 05.12.2019 01:18 # lovrentiy
    Не смотрел матч пенсов, что там, опять отскочили?

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