"Ливерпуль" крупно выиграл мерсисайдское дерби
"Ливерпуль" уверенно подтвердил свое превосходство над "Эвертоном", выиграв мерсисайдское дерби со счетом 5:2.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял сразу пятерых игроков относительно победы над "Брайтоном", доверившись Адриану, Джеймсу Милнеру, Адаму Лаллане, Джердану Шакири и Дивоку Ориги.
А вот стартовый состав "ирисок" не изменился по сравнению с поражением 2:1 от "Лестера".
Гости "Энфилда" капитулировали уже на шестой минуте, когда Садио Мане сделал передачу на рывок Ориги по центру, а Дивок ускользнул от защитников, проскочил мимо голкипера и поразил пустые ворота — 1:0.
Спустя 11 минут "Ливерпуль" разыграл шикарную комбинацию и удвоил свое преимущество. Трент Александер-Арнольд выполнил диагональную передачу на левый фланг Мане, тот ворвался в штрафную и сделал скрытую передачу на открывание Шакири, который в свою очередь в касание закатил мяч в ворота — 2:0.
Болельщики и игроки "Эвертона" выглядели обескураженно, однако на 21-й минуте гости отыграли один гол. Деян Ловрен не смог помешать Майклу Кину завладеть мячом в штрафной и расстрелять ворота — 2:1.
"Ириски" активизировались и стали регулярно приближаться к чужой штрафной, однако на 31-й минуте пропустили еще раз. Ловрен со своей половины поля выполнил заброс в чужую штрафную, где Ориги технично принял мяч, а вторым перебросил его через голкипера — 3:1.
Терять гостям было нечего, поэтому они не перестали атаковать, но на последней минуте тайма позволили "Ливерпулю" провести еще одну стремительную контратаку. Александер-Арнольд промчался вперед по левому краю, после чего покатил мяч на Мане, а тот нанес обводящий удар с линии штрафной — 4:1.
На этом события первого тайма не закончились, потому что Ришарлисон, опередив нерасторопного Ловрена, неуклюже замкнул подачу Бернарда с левого фланга — 4:2.
Видимо, такая открытая и авантюрная игра не сильно понравилась Юргену Клоппу, потому что во втором тайме "красные" остепенились и принялись душить соперника.
После перерыва игра была лишен опасных моментов, взбодрившись лишь в заключительные 10 минут. Мане дважды выходил на убойную позицию по центру, но в первом случае пробил мимо, а во втором даже не нанес удар. "Ириски" ответили на это промахом Мойзе Кина.
А на последней минуте Джорджиньо Вейналдум принял обратную передачу от лицевой и вторым касанием неотразимо пробил — 5:2.
Первый тайм дерби получился по-настоящему искрометным и порадовал зрителей. Насколько блестящие голы забил "Ливерпуль", настолько же нелепые и пропустил, однако нужно сделать скидку на обилие изменений в составе. Как бы то ни было, "красные" победили уверенно, сохранив восемь очков отрыва во главе таблицы.
"Ливерпуль" — "Эвертон". Отчет о матче
05.12.2019 01:10
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Последние комментарии:
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(ответить)
Уверенная победа лучшего клуба Европы прямо сейчас. Играли дублем, тем победа еще краше. Уверенно идем к титулу АПЛ, но Лестер может побороться, остальные не соперники. Ориги король важнейших голов, Ловрен-король привозов.
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Ожидаемо. Ничего особенного.
А особенный проиграл, и это неожиданно.
Норм тур.
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КНЯЗИ НА ТРОНЕ
ЛОНДОНСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ЩЛЕНЩЕ И ГЕЙЛЧЛЕНСТЕР СРИТИ НА СТРАПОНЕ. ПООЧЕРЕДНО.
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Мда, изначально Клопп положил хер на ирисок и не прогадал. Хуже эвертон был только при Мартинесе, когда те летели с еще худшей разницей, но да пох, не отменяет крутости и заслуженности нашей победы.
Пара моментов по игре:
1. В матче был батл долбаебов между ловрентинм и кином, второй затащил. Ей богу прямо как тупой и еще тупее.
2. Такие 2 запоротых момента эта именно та разница из-за которой Мане не может попасть на самую вершину. Казалось бы тащер, мом в этой игре, но такая xyйня постоянно смазывает все впечатление.
3. Требую чтоб конкуренция между Салахом и Шаком была справедливее. Удивило что албанец помимо довольно эффектной, а главное эффективной игры, еще и торово отрабатывал в защите, чего почти вообще не делает египтос. Шак сыграл очень качественно.
4. Вейн был ключевым игроком в полузащите.
5. Дивок идеальный запасной - выходит и делает свою работу. Сидит на скамейке не ноет.
6. 3/4 защей сыграли отлтчно. Адриан на 3. Мог бы и потащить 1 гол.
Юнва! Едем дальше.
(ответить)
чет тоговрота напоминает начало текста
(ответить)
Полурезервом ушатали ирисок и еще с запасом игры.
(ответить)
Норм.
Футбольный вечер, удался на славу.
Всем спокойной ночи.
Спасибо за внимание и до новых встреч.
(ответить)
Заовнил еуропейца?
http://fapl.ru/posts/75122/?c=1#c7038444
(ответить)
КНЯЗИ НА ТРОНЕ!!!
цыгане на страпоне!
(ответить)
Чё там кин грузанул хату на шпор?
(ответить)
Развеселая игра без центра поля, в которой главным итогом матча для ЛФК стала возможность отдохнуть некоторым футболистам, без потери очков в поединке против соседей. Эвертон с самого начала позволил сыграть красным на контратаках и в первом тайме группа атаки решала моменты, а Ловрен и Робертсон привозили в свои ворота при отсутствии подстраховки игроков линии полузащиты. После 4:2 в первом, второй тайм уже мало что решал и запомнился больше не мячом Вейналдума, а нереализованными Мане явными голевыми моментами. p.s. Комментатор на okko явно перебрал с эпитетами про ТАА и в прямом эфире говорить "повезло юнцу", "настоящий подонок" и "снесло крышу", как минимум, не профессионально.
(ответить)
С победой красная армия,после 15 туров 43 очка это невероятно!!!YNWA
(ответить)
Теперь фапел красный навсегда!
(ответить)
салаху стоит побеспокоиться за свое место, шакири был очень хорош, видно, что получает удовольствие.
(ответить)
С победой, красные братья! В этот раз ириски решили не сопративляться. Шакири неплох, понравилась сегодня его игра, Ориги записал ирисок в личные сучки
(ответить)
Великолепная победа. Запасом обыграли синих лохов. Ориги Бог Футбола. Шакири красавец. Как всегда игры не испортил. Изи 3 поинта.
(ответить)
04.12.2019 14:28 #
bezviz
чтото мне вангуется что отставания лестера от лулзерки сократится до 6)))
Источник: http://fapl.ru/posts/75122/?c=1#c7037433
Ну что за топ!
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Вторым составом просто размазали Эве, ну и дав им немного поиграться. Хендерсон порадовал, два сказочных паса на Мане выложил, просто конфетки. Кстати, кто там на топчика тянет? Сенегалец опахал 90 минут и считай игру сделал. Он что, не имеет право на ошибку в такой ситуации? Да и ошибок-то не было, не получилось немного в завершении, подустал снежок, бывает.
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Не смотрел матч пенсов, что там, опять отскочили?
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