"Челси" уверенно переиграл "Астон Виллу"
"Челси" реабилитировался за два поражения подряд в Премьер-Лиге, уверенно победив "Астон Виллу" — 2:1.
Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард поменял сразу половину полевых игроков относительно минимального поражения от "Вест Хэма" дома. Вернулись в старт Сесар Аспиликуэта, Андреас Кристенсен, Нголо Канте, Виллиан, а также Тэмми Абрахэм.
У "вилланов" по сравнению с предыдущим матчем с первых минут появились Ахмед Аль-Мухаммади, Марвелус Накамба и Трезеге.
С самого начала хозяева диктовали игру и, немного пристрелявшись, открыли счет в середине первого тайма. Рис Джеймс навесил на линию вратарской, откуда Абрахэм без сопротивления кивком головы отправил мяч в сетку — 1:0.
Весьма добротный для "Челси" первый тайм был испорчен на 41-й минуте нелепо пропущенным голом. Аль-Мухаммади выполнил подачу с правого фланга, Трезеге головой опустил мяч себе в ноги и кое-как затолкал снаряд в ворота — 1:1.
Однако на 48-й минуте "синие" исправили это недоразумение. Виллиан навесил с правого края, Абрахэм грудью сделал скидку на Мейсона Маунта, который пробил, не опуская мяч на землю — 2:1.
В дальнейшем "Челси" полностью переигрывал соперника, а Кепа Аррисабалага находился совершенно без работы.
"Синие" могли забить еще, но не сложилось — например, удар Виллиана со штрафного был переведен голкипером в штангу.
"Челси" хорошо отреагировал на два поражения подряд в Премьер-Лиге и одержал уверенную победу, которая упрочит положение команды Лэмпарда в таблице.
"Челси" — "Астон Вилла". Отчет о матче
05.12.2019 00:30
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Последние комментарии:
Что по лузерхую
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Великие
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А мне нра
Дали мяч - хуячь!
Не надо стесняться
(ответить)
"В дальнейшем "Челси" полностью переигрывал соперника, а Кепа Аррисабалага находился совершенно без работы"
- Вы забыли про невероятный сейв Кепы, когда Виллане только благодаря нему не забили головой в дальний угол.
А так, Ливер бы победил тут забив 4 мяча, МС - 5.
Неплохой результат, но наблюдать, как команда тз раза в раз дает сопернику ЧЕРЕСЧУР много пространства в атаке просто больно.
Не зря мы столько пропускаем, у противника просто слишком много пространства для игры.
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а я все же поставил на гол Грилиша((
ну да ладно, пенсов с победой)
Кепа все равно днарь. на днях увидел статистику, что он единственный вратарь с менее чем 50% отраженных ударов. хотя его наверное скоро Пикфорд догонит
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Хороший матч, рядовой даже. Стандартная доминация Челси. Преимущества по всем показателям. Абрахам МОМ
НО
Лэмпсу наверное нужно палкой на тренировках их херачить, чтобы что-то сделали наконец-то с реализацией. Ну нельзя так, ну вообще. Будь на месте Виллы тот же Манчестер Юнайтед - остались бы с дыркой от бублика в конце матча.
Абрахам, да молодец, но упустил два убойнейших момента.
Маунт частенько заигрывался. Я не против конечно, но только чтобы это приносило плоды, а пока их нет.
Нужно больше хладнокровия, чтобы такие матчи доводить до закономерных разгромов. Особенно на данном отрезке сезона.
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Какой нахер уверенно.
Каждый навес в штрафную пенсов - харт аттак
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Битва середняков, ничего интересного.
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В гонке
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