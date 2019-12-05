"Челси" уверенно переиграл "Астон Виллу"

"Челси" реабилитировался за два поражения подряд в Премьер-Лиге, уверенно победив "Астон Виллу" — 2:1.

Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард поменял сразу половину полевых игроков относительно минимального поражения от "Вест Хэма" дома. Вернулись в старт Сесар Аспиликуэта, Андреас Кристенсен, Нголо Канте, Виллиан, а также Тэмми Абрахэм.



У "вилланов" по сравнению с предыдущим матчем с первых минут появились Ахмед Аль-Мухаммади, Марвелус Накамба и Трезеге.



С самого начала хозяева диктовали игру и, немного пристрелявшись, открыли счет в середине первого тайма. Рис Джеймс навесил на линию вратарской, откуда Абрахэм без сопротивления кивком головы отправил мяч в сетку — 1:0.



Весьма добротный для "Челси" первый тайм был испорчен на 41-й минуте нелепо пропущенным голом. Аль-Мухаммади выполнил подачу с правого фланга, Трезеге головой опустил мяч себе в ноги и кое-как затолкал снаряд в ворота — 1:1.



Однако на 48-й минуте "синие" исправили это недоразумение. Виллиан навесил с правого края, Абрахэм грудью сделал скидку на Мейсона Маунта, который пробил, не опуская мяч на землю — 2:1.



В дальнейшем "Челси" полностью переигрывал соперника, а Кепа Аррисабалага находился совершенно без работы.



"Синие" могли забить еще, но не сложилось — например, удар Виллиана со штрафного был переведен голкипером в штангу.



"Челси" хорошо отреагировал на два поражения подряд в Премьер-Лиге и одержал уверенную победу, которая упрочит положение команды Лэмпарда в таблице.



"Челси" — "Астон Вилла". Отчет о матче