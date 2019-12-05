"Челси" уверенно переиграл "Астон Виллу"

Мейсон Маунт "Челси" реабилитировался за два поражения подряд в Премьер-Лиге, уверенно победив "Астон Виллу" — 2:1.

Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард поменял сразу половину полевых игроков относительно минимального поражения от "Вест Хэма" дома. Вернулись в старт Сесар Аспиликуэта, Андреас Кристенсен, Нголо Канте, Виллиан, а также Тэмми Абрахэм.

У "вилланов" по сравнению с предыдущим матчем с первых минут появились Ахмед Аль-Мухаммади, Марвелус Накамба и Трезеге.

С самого начала хозяева диктовали игру и, немного пристрелявшись, открыли счет в середине первого тайма. Рис Джеймс навесил на линию вратарской, откуда Абрахэм без сопротивления кивком головы отправил мяч в сетку — 1:0.

Весьма добротный для "Челси" первый тайм был испорчен на 41-й минуте нелепо пропущенным голом. Аль-Мухаммади выполнил подачу с правого фланга, Трезеге головой опустил мяч себе в ноги и кое-как затолкал снаряд в ворота — 1:1.

Однако на 48-й минуте "синие" исправили это недоразумение. Виллиан навесил с правого края, Абрахэм грудью сделал скидку на Мейсона Маунта, который пробил, не опуская мяч на землю — 2:1.

В дальнейшем "Челси" полностью переигрывал соперника, а Кепа Аррисабалага находился совершенно без работы.

"Синие" могли забить еще, но не сложилось — например, удар Виллиана со штрафного был переведен голкипером в штангу.

"Челси" хорошо отреагировал на два поражения подряд в Премьер-Лиге и одержал уверенную победу, которая упрочит положение команды Лэмпарда в таблице.

"Челси" — "Астон Вилла". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2019 00:30

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Последние комментарии:




  1. bushido 05.12.2019 01:12 # bushido
    Что по лузерхуюПользователь получил предупреждение

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  2. klementino 05.12.2019 01:02 # klementino
    Великие

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  3. chelsea-69 05.12.2019 01:00 # chelsea-69
    А мне нра
    Дали мяч - хуячь!
    Не надо стесняться

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  4. sisyazavr 05.12.2019 00:59 # sisyazavr
    "В дальнейшем "Челси" полностью переигрывал соперника, а Кепа Аррисабалага находился совершенно без работы"
    - Вы забыли про невероятный сейв Кепы, когда Виллане только благодаря нему не забили головой в дальний угол.

    А так, Ливер бы победил тут забив 4 мяча, МС - 5.
    Неплохой результат, но наблюдать, как команда тз раза в раз дает сопернику ЧЕРЕСЧУР много пространства в атаке просто больно.
    Не зря мы столько пропускаем, у противника просто слишком много пространства для игры.

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  5. wolfsmensch 05.12.2019 00:37 # wolfsmensch
    а я все же поставил на гол Грилиша((
    ну да ладно, пенсов с победой)
    Кепа все равно днарь. на днях увидел статистику, что он единственный вратарь с менее чем 50% отраженных ударов. хотя его наверное скоро Пикфорд догонит

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  6. ry-l 05.12.2019 00:37 # ry-l
    Хороший матч, рядовой даже. Стандартная доминация Челси. Преимущества по всем показателям. Абрахам МОМ

    НО
    Лэмпсу наверное нужно палкой на тренировках их херачить, чтобы что-то сделали наконец-то с реализацией. Ну нельзя так, ну вообще. Будь на месте Виллы тот же Манчестер Юнайтед - остались бы с дыркой от бублика в конце матча.

    Абрахам, да молодец, но упустил два убойнейших момента.
    Маунт частенько заигрывался. Я не против конечно, но только чтобы это приносило плоды, а пока их нет.

    Нужно больше хладнокровия, чтобы такие матчи доводить до закономерных разгромов. Особенно на данном отрезке сезона.

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  7. funkyfresh 05.12.2019 00:37 # funkyfresh
    Какой нахер уверенно.
    Каждый навес в штрафную пенсов - харт аттак

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  8. steveg8 05.12.2019 00:35 # steveg8
    Битва середняков, ничего интересного.

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  9. yamateh 05.12.2019 00:35 # yamateh
    В гонке

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