"Юнайтед" нанес "Тоттенхэму" его первое поражение при Моуриньо
Дубль Маркуса Рэшфорда обеспечил "Манчестер Юнайтед" победу над "Тоттенхэмом" — 2:1.
В стартовый состав "красных дьяволов" после травмы вернулся Скотт Мактоминей. Он, Эшли Янг, Джесси Лингард и Мейсон Гринвуд заменили Андреаса Перейру, Брандона Уильямса, Хуана Мату и Антони Мартиаля.
Наставник "шпор" Жозе Моуриньо вернул в команду Харри Уинкса и Лукаса Моуру, которые появились вместо Эрика Дайера и Танги Ндомбеле.
Счет в матче на "Олд Траффорд" был открыт спустя ровно шесть минут после начала. Маркус Рэшфорд нанес удар с края штрафной площади в ближний угол ворот, и после касания штанги мяч оказался в сетке — 1:0.
Быстро открыв счет, далее "Юнайтед" чувствовал себя уверенно. В середине первого тайма хозяева дополнительно активизировались и создали несколько отличных моментов, но голкипер гостей Пауло Гассанига отразил удары Мейсона Гринвуда и Рэшфорда, а еще один выстрел Маркуса пришелся в перекладину.
Ничего не предвещало беды для "дьяволов", однако на 39-й минуте Деле Алли сотворил настоящий шедевр в чужой штрафной. Полузащитник "Тоттенхэма" погасил "свечку", перебросив мяч через Фреда с Эшли Янгом и вторым касанием поразил ворота — 1:1.
Второй тайм начался с того, что Сиссоко сфолил на Рэшфорде в штрафной, а рефери назначил пенальти. Сам же пострадавший развел мяч и голкипера по разным углам — 2:1.
В дальнейшем "Тоттенхэм" не опускал рук, пытаясь уйти от поражения, однако "Юнайтед" чувствовал себя уверенно и сам был не прочь атаковать.
Атаки гостей были чересчур примитивны, поэтому "дьяволы" без особых проблем довели дело до заслуженной победы.
"Юнайтед" победил и сделал это заслуженно, сыграв агрессивно впереди и надежно в обороне — пропущенный гол-шедевр не в счет. "Тоттенхэм" в четвертом матче при Моуриньо пропустил два мяча, и это должно напрячь Жозе.
"Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
05.12.2019 00:25
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Всех красных с победой, Клопп Топ))) с полу резервом уничтожил ирисок, Ореки просто каратель конфетной фабрики ахахаха , Мане зверь просто, нужно еще в кубках подтягивать Лаллану и Шакири, пусть набирают форму, жаль что Окса не увидели в деле, Ириски обоссаны
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Нехеровый матч, Клопп не прогадал с составом. В принципе тот же состав, что рвал Барселону.
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Мойес и Эвертон созданы друг для друга. 2 куколда
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Ну че, можно зарядить на увольнение СИльвы в течении пары дней, мож с пенсами еще дадут сыграть.
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На Сильву жалко смотреть. В Уотфорде и Халле вроде хорошо себя показывал, связался с синим дерьмом, потерял в репутации.
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Только мне Сильва напоминает агента из The Ballers?
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1) Ливерпуль 15 43
Просто Оставлю Тут!
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В Ливерпуле две команды это Ливерпуль и молодежка Ливерпуля!
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Силва пошел нахуй..Следующий.
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Обоссаный Эвертон.
Мане мог хет - трик делать.
Замудрил.
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Классный матч, давно такого уверенного разрыва не было, аж соскучились.
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теперь можно расслабиться
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Деревенщины попи3дили, ахахахахах.
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сосать Терпилтон. Продолжайте праздновать голы Сити в свои
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Я был не прав. Поздравляем the2pac'a
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Сильный Голландец!
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Боббииииии. Разницу мячей тоже надо делать.
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Ну наконец то
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е, наконец-то, фирмино норм качнул этого лоха эвертонского
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Мане не нырнул. Теперь я видел все
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