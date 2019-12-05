"Юнайтед" нанес "Тоттенхэму" его первое поражение при Моуриньо

Маркус Рэшфорд Дубль Маркуса Рэшфорда обеспечил "Манчестер Юнайтед" победу над "Тоттенхэмом" — 2:1.

В стартовый состав "красных дьяволов" после травмы вернулся Скотт Мактоминей. Он, Эшли Янг, Джесси Лингард и Мейсон Гринвуд заменили Андреаса Перейру, Брандона Уильямса, Хуана Мату и Антони Мартиаля.

Наставник "шпор" Жозе Моуриньо вернул в команду Харри Уинкса и Лукаса Моуру, которые появились вместо Эрика Дайера и Танги Ндомбеле.

Счет в матче на "Олд Траффорд" был открыт спустя ровно шесть минут после начала. Маркус Рэшфорд нанес удар с края штрафной площади в ближний угол ворот, и после касания штанги мяч оказался в сетке — 1:0.

Быстро открыв счет, далее "Юнайтед" чувствовал себя уверенно. В середине первого тайма хозяева дополнительно активизировались и создали несколько отличных моментов, но голкипер гостей Пауло Гассанига отразил удары Мейсона Гринвуда и Рэшфорда, а еще один выстрел Маркуса пришелся в перекладину.

Ничего не предвещало беды для "дьяволов", однако на 39-й минуте Деле Алли сотворил настоящий шедевр в чужой штрафной. Полузащитник "Тоттенхэма" погасил "свечку", перебросив мяч через Фреда с Эшли Янгом и вторым касанием поразил ворота — 1:1.

Второй тайм начался с того, что Сиссоко сфолил на Рэшфорде в штрафной, а рефери назначил пенальти. Сам же пострадавший развел мяч и голкипера по разным углам — 2:1.

В дальнейшем "Тоттенхэм" не опускал рук, пытаясь уйти от поражения, однако "Юнайтед" чувствовал себя уверенно и сам был не прочь атаковать.

Атаки гостей были чересчур примитивны, поэтому "дьяволы" без особых проблем довели дело до заслуженной победы.

"Юнайтед" победил и сделал это заслуженно, сыграв агрессивно впереди и надежно в обороне — пропущенный гол-шедевр не в счет. "Тоттенхэм" в четвертом матче при Моуриньо пропустил два мяча, и это должно напрячь Жозе.

"Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2019 00:25

Количество просмотров Просмотров: 2578

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. roberto-89 05.12.2019 01:12 # roberto-89
    Всех красных с победой, Клопп Топ))) с полу резервом уничтожил ирисок, Ореки просто каратель конфетной фабрики ахахаха , Мане зверь просто, нужно еще в кубках подтягивать Лаллану и Шакири, пусть набирают форму, жаль что Окса не увидели в деле, Ириски обоссаны

    (ответить)

  2. lovrentiy 05.12.2019 01:10 # lovrentiy
    Нехеровый матч, Клопп не прогадал с составом. В принципе тот же состав, что рвал Барселону.

    (ответить)

  3. mane 05.12.2019 01:10 # mane
    Мойес и Эвертон созданы друг для друга. 2 куколда

    (ответить)

  4. imf-tau 05.12.2019 01:08 # imf-tau
    Ну че, можно зарядить на увольнение СИльвы в течении пары дней, мож с пенсами еще дадут сыграть.

    (ответить)

  5. slash-lfc 05.12.2019 01:08 # slash-lfc
    На Сильву жалко смотреть. В Уотфорде и Халле вроде хорошо себя показывал, связался с синим дерьмом, потерял в репутации.

    (ответить)

  6. vyrentz 05.12.2019 01:08 # vyrentz
    Только мне Сильва напоминает агента из The Ballers?

    (ответить)

  7. weorlfc 05.12.2019 01:08 # weorlfc
    1) Ливерпуль 15 43
    Просто Оставлю Тут!

    (ответить)

  8. weorlfc 05.12.2019 01:07 # weorlfc
    В Ливерпуле две команды это Ливерпуль и молодежка Ливерпуля!

    (ответить)

  9. skychnie-oboi 05.12.2019 01:06 # skychnie-oboi
    Силва пошел нахуй..Следующий.

    (ответить)

  10. mikkiynwa 05.12.2019 01:06 # mikkiynwa
    Обоссаный Эвертон.
    Мане мог хет - трик делать.
    Замудрил.

    (ответить)

  11. vyrentz 05.12.2019 01:05 # vyrentz
    Классный матч, давно такого уверенного разрыва не было, аж соскучились.

    (ответить)

  12. liverfun 05.12.2019 01:05 # liverfun
    теперь можно расслабиться

    (ответить)

  13. slash-lfc 05.12.2019 01:05 # slash-lfc
    Деревенщины попи3дили, ахахахахах.

    (ответить)

  14. mane 05.12.2019 01:04 # mane
    сосать Терпилтон. Продолжайте праздновать голы Сити в свои

    (ответить)

  15. vyrentz 05.12.2019 01:04 # vyrentz
    Я был не прав. Поздравляем the2pac'a

    (ответить)

  16. weorlfc 05.12.2019 01:04 # weorlfc
    Сильный Голландец!

    (ответить)

  17. slash-lfc 05.12.2019 01:04 # slash-lfc
    Боббииииии. Разницу мячей тоже надо делать.

    (ответить)

  18. lovrentiy 05.12.2019 01:04 # lovrentiy
    Ну наконец то

    (ответить)

  19. liverfun 05.12.2019 01:04 # liverfun
    е, наконец-то, фирмино норм качнул этого лоха эвертонского

    (ответить)

  20. ry-l 05.12.2019 01:02 # ry-l
    Мане не нырнул. Теперь я видел все

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: