"Юнайтед" нанес "Тоттенхэму" его первое поражение при Моуриньо

Дубль Маркуса Рэшфорда обеспечил "Манчестер Юнайтед" победу над "Тоттенхэмом" — 2:1.

В стартовый состав "красных дьяволов" после травмы вернулся Скотт Мактоминей. Он, Эшли Янг, Джесси Лингард и Мейсон Гринвуд заменили Андреаса Перейру, Брандона Уильямса, Хуана Мату и Антони Мартиаля.



Наставник "шпор" Жозе Моуриньо вернул в команду Харри Уинкса и Лукаса Моуру, которые появились вместо Эрика Дайера и Танги Ндомбеле.



Счет в матче на "Олд Траффорд" был открыт спустя ровно шесть минут после начала. Маркус Рэшфорд нанес удар с края штрафной площади в ближний угол ворот, и после касания штанги мяч оказался в сетке — 1:0.



Быстро открыв счет, далее "Юнайтед" чувствовал себя уверенно. В середине первого тайма хозяева дополнительно активизировались и создали несколько отличных моментов, но голкипер гостей Пауло Гассанига отразил удары Мейсона Гринвуда и Рэшфорда, а еще один выстрел Маркуса пришелся в перекладину.



Ничего не предвещало беды для "дьяволов", однако на 39-й минуте Деле Алли сотворил настоящий шедевр в чужой штрафной. Полузащитник "Тоттенхэма" погасил "свечку", перебросив мяч через Фреда с Эшли Янгом и вторым касанием поразил ворота — 1:1.



Второй тайм начался с того, что Сиссоко сфолил на Рэшфорде в штрафной, а рефери назначил пенальти. Сам же пострадавший развел мяч и голкипера по разным углам — 2:1.



В дальнейшем "Тоттенхэм" не опускал рук, пытаясь уйти от поражения, однако "Юнайтед" чувствовал себя уверенно и сам был не прочь атаковать.



Атаки гостей были чересчур примитивны, поэтому "дьяволы" без особых проблем довели дело до заслуженной победы.



"Юнайтед" победил и сделал это заслуженно, сыграв агрессивно впереди и надежно в обороне — пропущенный гол-шедевр не в счет. "Тоттенхэм" в четвертом матче при Моуриньо пропустил два мяча, и это должно напрячь Жозе.



"Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм". Отчет о матче