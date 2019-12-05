Отец Гвардиолы допускает возвращение сына в "Барселону"
Отец главного тренера "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его сын может вернуться в "Барселону".
Именно в "Барселоне" Гвардиола начал свою тренерскую карьеру и зарекомендовал себя специалистом топ-уровня, выиграв 14 трофеев в течение четырех лет.
48-летний каталонец неоднократно говорил, что не будет снова тренировать "Барселону", однако Валенти Гвардиола считает, что его сын может вернуться на "Ноу Камп" в иной роли.
"Да, он может вернуться в "Барселону", но не в качестве тренера. С момента, как он покинул дом, он всегда принимает свои собственные решения. Я никогда не советовал ему", — цитирует Гвардиолу-старшего Goal.
05.12.2019 00:05
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