Алиссон рассказал, как изменился Салах со времен "Ромы"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон рассказал, как изменился нападающий Мохамед Салах со времен, когда они вместе выступали за "Рому".

Вернувшись в английский футбол из "Ромы" в 2017 году, Салах зарекомендовал себя одним из лучших бомбардиров Европы, а в прошлом сезоне помог "красным" выиграть Лигу Чемпионов.



По мнению Алиссона, который прибыл в Ливерпуль из Рима год спустя, нынешнего Салаха от прежнего в первую очередь отличает вера в себя.



"Мо, которого я обнаружил в "Ливерпуле", был совершенно другим, нежели тот, которого я впервые встретил в "Роме". Я не слишком хорошо говорил по-английски, а его итальянский был плох. У нас были хорошие отношения, но мы общались ограниченно из-за языкового барьера. Когда я перешел сюда, он был первым, с кем я сблизился".



"Он уже в Италии демонстрировал свои мастерство и потенциал, которые всем нам известны, но он не обладал той верой в себя, которую обрел здесь. Это все изменило. Он безмерно вырос, достиг другого измерения, и в этом есть большая заслуга этого клуба", — сообщил Алиссон France Football.