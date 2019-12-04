Сон рассказал, как Моуриньо изменил атмосферу в "Тоттенхэме"

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин признался, что атмосфера в его команде значительно изменилась с приходом Жозе Моуриньо на должность главного тренера.

Сместив Маурисио Почеттино у руля "шпор", Моуриньо выиграл три своих первых матча — против "Вест Хэма" и "Борнмута" в Премьер-Лиге, а также против "Олимпиакоса" в Лиге Чемпионов.



Однако изменились не только результаты. Сон очень доволен позитивным отношением Моуриньо к делу, что контрастирует с депрессивным в последние месяцы Почеттино.



"Он очень добр. Он смеется, шутит с игроками. Конечно, мне это нравится. Думаю, наши результаты значительно изменились, мы получили импульс позитива".



"Каждый находится в позитивном настроении перед матчами. Босс замечательно трудится, и мы очень довольны им. Атмосфера значительно изменилась, здесь ощущается позитив", — сообщил Сон FourFourTwo.