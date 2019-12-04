Пеллегрини считает, что Роджерс и Эшпириту Санту должны отказать "Арсеналу"

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини рекомендовал своим коллегам Брендану Роджерсу из "Лестера" и Нуну Эшпириту Санту из "Вулверхэмптона" отказать "Арсеналу".

Согласно слухам, Роджерс и Эшпириту Санту входят в шорт-лист "Арсенала" на роль нового наставника и могут быть вскоре приглашены на собеседование в Северный Лондон.



В отличие от "Вест Хэма", дела "лис" и "волков" в этом сезоне идут очень хорошо, и Пеллегрини не представляет, что в такой ситуации можно бросить свою работу на полпути.



"Я не думаю, что серьезный тренер может оставить свой клуб ради другого по ходу сезона".



"Дела Брендана Роджерса и других упомянутых тренеров идут хорошо в данный момент, поэтому, на мой взгляд, было бы странно, если бы они все это бросили".



"Лично я бы никогда не смог так поступить. И я никогда так не поступал. Я отрабатывал все свои контракты, за исключением Мадрида, но тогда я ушел в конце сезона".



"Я не думаю, что корректно менять один клуб на другой только потому, что у тебя получается", — цитирует Пеллегрини Football.London.