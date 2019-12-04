Крауч уверен, что "Ливерпуль" станет чемпионом Премьер-Лиги

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч уверен, что "Ливерпуль" уже не упустит титул Премьер-Лиги.

На момент начала 15-го тура "красные" имели внушительные восемь очков отрыва во главе таблицы. Кроме того, "Ливерпуль" уже повторил клубный рекорд из 31 матча кряду без поражений в чемпионате.



С начала сезона "Ливерпуль" потерял только два очка, демонстрируя ценное умение добиваться результата при неважной игре, и Крауч уже не представляет, что его бывший клуб упустит лидерство.



"Думаю, имя "Ливерпуля" уже можно наносить на кубок. Я не думаю, что кто-нибудь догонит их".



"Лестер" ближе всего, но я не представляю, что "Ливерпуль" потеряет так много очков. Они невероятны в последние пару лет".



"Их тренер заслуживает огромной похвалы, учитывая их изначальное положение и совершенные с тех пор трансферы. Они выиграли Лигу Чемпионов в прошлом сезоне, и это невероятно. Думаю, им очень не повезло в лиге, но "Манчестер Сити" тоже был невероятен".



"В этом сезоне они просто продолжили оттуда, где остановились в прошлом. "Сити" демонстрирует нестабильные результаты, тогда как "Ливерпуль" безошибочен, хотя и играет не так, как они могут. Они все равно добиваются результатов, и в этом главная разница в этом году", — цитирует Крауча Daily Mirror.