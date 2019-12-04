Сульшер упрекнул Моуриньо

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что клуб уволил его предшественника Жозе Моуриньо, потому что тот плохо справлялся со своей работой.

Когда год назад Моуриньо был изгнан с "Олд Траффорд", "Юнайтед" находился на шестом месте в Премьер-Лиге — четырьмя строчками выше, нежели прямо сейчас, в преддверии встречи с "Тоттенхэмом", новой командой Жозе.



Сульшер понимает, что его результаты недостаточно хороши, но и к предшественнику имеет такие же претензии.



"Я провел уже 50 матчей с того момента, и клуб до сих пор не там, где хочет быть, и мы знаем, что должны прибавить".



"Мы упорно работаем, чтобы поправить это, а раз тебе пришлось сменить главного тренера посреди сезона, это означает, что клуб находился не там, где ему положено быть".



"Его (Моуриньо) ждет очень хороший прием. Это отличительная черта этого клуба и этих болельщиков. Они помнят его два с половиной года, в течение которых он выигрывал трофеи, поэтому я на 100 процентов уверен, что наши фанаты и персонал хорошо его примут", — цитирует Сульшера Daily Mail.