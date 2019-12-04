"Эвертон" предложит новый контракт Люке Диню

"Эвертон" готовится предложить новый долгосрочный контракт своему защитнику Люке Диню.

Лишь накануне "ириски" связали будущее нападающего Ришарлисона новой сделкой до июня 2024. Следующим приоритетом мерсисайдского клуба является продление сотрудничества с Динем.



Люка выступает за "Эвертон" после своего перехода из "Барселоны" летом 2018, не только закрепившись основным левым защитником команды, но и уже успев примерить капитанскую повязку.



В данный момент, как утверждает Daily Mail, "Эвертон" оценивает Диня в 70 миллионов фунтов и хочет оградить 26-летнего француза от интереса топ-клубов.



Добавим, что действующее соглашение Люки рассчитано до 2023 года.