Зидан все еще хочет купить Погба в "Реал"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан продолжает конфликтовать с президентом своего клуба Флорентино Пересом из-за планов в отношении полузащитника "Манчестер Юнайед" Поля Погба.

Из-за проблем со своей лодыжкой Погба почти не играет в этом сезоне, однако ESPN удалось узнать от своих источников, что Зидан по-прежнему "отчаянно хочет приобрести" своего соотечественника.



Настрой Зинедина разделяют не все на "Сантьяго Бернабеу". По мнению Переса, Погба не стоит тех 120 миллионов фунтов, в которые оценивает игрока сборной Франции "Юнайтед".



Перес также знает, что "Реал" может подписать полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена свободным агентом по окончании сезона. Другими альтернативами Погба для Королевского клуба являются Фабиан Руис из "Наполи" и Донни Ван де Бек из "Аякса".



Ожидается, что "Реал" окончательно определится с выбором полузащитника к летнему трансферному окну. Зидану еще нужно сохранить свою работу к тому времени, чтобы у Погба были шансы уехать в Мадрид.