Сульшер хочет, чтобы МЮ был расторопнее на трансферном рынке

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер надеется, что следующим летом его клуб будет расторопнее на трансферном рынке.

Минувшим летом Сульшер только перед самым стартом сезона получил в свое распоряжение Харри Магуайра, а Ромелу Лукаку ушел и того позже, не оставив "красным дьяволам" возможности его заменить.



"У нас есть четкое представление того, как должен выглядеть наш состав в июне-июле. Надеюсь, к тому времени мы осуществим как можно больше из задуманного".



"В прошлый раз, учитывая приход Харри и уход Ромелу, мы припозднились. Теперь у нас есть план", — приводит слов Сульшера Evening Standard.



О трансферных планах "Юнайтед" высказался и Майк Фелан, помощник Сульшера, пообещав фанатам своего клуба "суперзвезд".



"Думаю, нам необходимо сочетание игроков. Думаю, "Манчестер Юнайтед" по-прежнему хочет привлекать суперзвезд, но в то же время они хотят видеть становление и развитие молодежи, чтобы все вместе это стало чем-то особенным", — сообщил Фелан.