Сульшер хочет, чтобы МЮ был расторопнее на трансферном рынке
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер надеется, что следующим летом его клуб будет расторопнее на трансферном рынке.
Минувшим летом Сульшер только перед самым стартом сезона получил в свое распоряжение Харри Магуайра, а Ромелу Лукаку ушел и того позже, не оставив "красным дьяволам" возможности его заменить.
"У нас есть четкое представление того, как должен выглядеть наш состав в июне-июле. Надеюсь, к тому времени мы осуществим как можно больше из задуманного".
"В прошлый раз, учитывая приход Харри и уход Ромелу, мы припозднились. Теперь у нас есть план", — приводит слов Сульшера Evening Standard.
О трансферных планах "Юнайтед" высказался и Майк Фелан, помощник Сульшера, пообещав фанатам своего клуба "суперзвезд".
"Думаю, нам необходимо сочетание игроков. Думаю, "Манчестер Юнайтед" по-прежнему хочет привлекать суперзвезд, но в то же время они хотят видеть становление и развитие молодежи, чтобы все вместе это стало чем-то особенным", — сообщил Фелан.
04.12.2019 16:00
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Последние комментарии:
Чисто новость для прикормки куесосов вроде frisby который понюхав трусики своей сестры, вдохновившись, сгенерирует очередную порцию кала в комментарии, ну а потом присядет на бутылочку разумеется! Парируй псина
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Удачи Сульшеру! Пусть не всё получается, пусть результаты с игрой хромают. Но дядьку надо поддержать! Проблема МЮ не в Сульшере! Скорее наоборот, он пришёл её решать. И решить её так быстро навряд-ли способен кто-либо вообще. Поэтому будем смотреть как оно всё будет дальше развиваться.
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не верьте ему, он хочет кольцо
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Попрут на мороз горлума
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Этот долбоеб рили думает что доработает до нг даже
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