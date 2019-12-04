"Челси" сделает Чилуэлла своей целью номер один в январе

Приоритетной трансферной целью "Челси" в январе будет левый защитник "Лестера" Бен Чилуэлл, если лондонский клуб добьется отмены трансферного запрета.

По словам главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда, Спортивный арбитражный суд (CAS) должен объявить результаты апелляции его клуба насчет трансферного запрета в ближайшие дни.



На "Стэмфорд Бридж" высоко оценивают свои шансы избавиться от санкций, которым был подвергнут клуб со стороны ФИФА в прошлом сезоне, и уже строят планы на зимнее трансферное окно.



По информации The Athletic, в случае положительного вердикта CAS, "Челси" попытается приобрести 22-летнего Чилуэллла, который блестяще проводит этот сезон и помогает "лисам" держаться в топ-4 Премьер-Лиги.



Интерес Лэмпарда к Чилуэллу обусловлен тем, что в этом сезоне у "синих" нет основного игрока на позиции левого защитника. Маркос Алонсо не выходит на поле с матча против "Аякса" в прошлом месяце, а долгосрочное будущее Эмерсона Палмери вызывает вопросы. В результате слева в обороне успел поиграть даже Сесар Аспиликуэта.