Прогнозы на матчи 15-го тура Премьер-Лиги за среду

В среду, 4 декабря, нас ждет сразу шесть матчей в английской Премьер-Лиге, среди которых выделяются мерсисайдское дерби на "Энфилде" и возвращение Жозе Моуриньо на "Олд Траффорд" с "Тоттенхэмом". Статистика и прогнозы экспертов на эти игры — в традиционном материале FAPL.ru.





ЛЕСТЕР — УОТФОРД

Среда, 4 декабря, 22:30



Традиционный для семейства Поццо метод реанимации команды не сработал в случае с рокировкой Хави Грасии на Кике Санчеса Флореса, и у "шершней" случилась уже вторая отставка за сезон после поражения от "Саутгемптона". Говорят о том, что вскоре команду примет бывший менеджер "Ньюкасла", "Норвича" и "Брайтона" Крис Хьютон — большой мастер построения надежной обороны и в целом толковый специалист с ограниченным спектром способностей. В матче с "Лестером" командой будет руководить Хайден Маллинс, и тут сложно увидеть какие-то перспективы для "Уотфорда" — настолько хорош и стабилен сейчас "Лестер".



Ключевая статистика от Who Scored



- "Лестер" выиграл шесть последних домашних матчей чемпионата кряду;

- также "лисы" выиграли четыре последние встречи с "Уотфордом", а три последние — без пропущенных голов;

- "Лестер" забивал как минимум дважды в шести последних матчах чемпионата.



Прогноз Who Scored: 3:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: Сухая победа "Лестера" — 2.08 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



У "Лестера" возникли проблемы с "Эвертоном" на выходных, но "лисы" победили и в настоящее время занимают второе место в турнирной таблице. "Уотфорд" проиграл на "Сент-Мэри" в эти выходные, и теперь они выиграли только один матч из последних 18 в чемпионате. Не будет ничего удивительного, если "лисы" добудут очередную комфортную победу.



Рекомендация Майкла Оуэна: "Лестер" с форой (-1.5) — 2.05 в БК Fonbet



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ТОТТЕНХЭМ

Среда, 4 декабря, 22:30



Жозе Моуриньо возвращается на "Олд Траффорд" с реанимированным в атаке "Тоттенхэмом", забившим при португальце 10 мячей в трех поединках. При этом "шпоры" стабильно пропускали по два мяча, но нельзя сказать, что победные результаты их матчей с "Вест Хэмом", "Олимпиакосом" и "Борнмутом" были под сомнением в концовке встречи. А вот "Юнайтед" не удалось удержать победу уже в трех матчах кряду, хоть и против "Шеффилда", и с "Астаной", и "Астон Виллой" команда Сульшера вела в счете по ходу матча. Как только у МЮ появилось какое-то разнообразие в атаке, терялась надежность в обороне. Отсутствие целостности и стабильности — главные проблемы команды последних сезонов, характерные для "Юнайтед" и при Сульшере, и при Моуриньо, который наверняка отлично знаком со слабыми сторонами своей бывшей команды.



Ключевая статистика от Who Scored



- в шести из семи последних выездных матчей "Тоттенхэма" в чемпионате проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- "Тоттенхэм" пропускал как минимум дважды в шести из семи последних выездных матчей в Премьер-Лиге;

- "Юнайтед" забивал как минимум дважды в трех последних матчах Премьер-Лиги.



Прогноз Who Scored: 1:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Тоттенхэма" — 2.6 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



В воскресенье "Юнайтед" разделил очки с "Астон Виллой" в матче, где было забито четыре мяча, и меня не удивит, если мы увидим аналогичный результат в середине недели, когда Жозе Моуриньо вернется на "Олд Траффорд" впервые после того, как был уволен из МЮ 12 месяцев назад. Обе команды забивали и пропускали в четырех последних матчах, в то время как "шпоры" пропускали как минимум дважды в трех поединках после увольнения Почеттино. Этот матч будет потрясающим событием, и мне кажется, он будет результативным.



Рекомендация Майкла Оуэна: ничья и обе забьют — 3.65 в БК Fonbet



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ВЕСТ ХЭМ

Среда, 4 декабря, 22:30



"Вест Хэму" удалось прервать серию поражений и продемонстрировать, что игроки не желают отставки Мануэля Пеллегрини и будут сражаться за оказавшегося под давлением чилийского специалиста. "Молотки" выдали исключительно качественный со всех сторон матч с подуставшим "Челси", продемонстрировав тот потенциал, который делал их одним из претендентов на еврокубки на старте сезона. "Вулверхэмптон", в отличие от "Вест Хэма", в Европе играет и демонстрирует способность совмещать игру на два фронта с качественными результатами и в Лиге Европы, и в Премьер-Лиге. "Волки" не проигрывают в чемпионате с 19 сентября, и "Вест Хэму" будет непросто добиться положительного результата на "Молинью" с неуступчивой командой Нуну Эшпириту Санту.



Ключевая статистика от Who Scored



- в 15 последних домашних матчах чемпионата "Вулверхэмптон" проиграл всего раз;

- "волки" непобедимы в шести последних матчах во всех турнирах;

- в прошлом сезоне "Вулверхэмптон" выиграл обе встречи с "Вест Хэмом" без пропущенных голов.



Прогноз Who Scored: 1:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Вулверхэмптона" — 1.7 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Вест Хэм" добыл отличный результат на "Стэмфорд Бридж" на этих выходных, но я думаю, что у "волков" слишком много мастерства для команды Мануэля Пеллегрини. Команда Нуну Эшпириту Санту не проигрывает в чемпионате с сентября и до сих пор показывала выдающийся футбол в Европе. Они достаточно хороши, чтобы взять тут три очка.



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Вулверхэмтона" — 1.7 в БК Fonbet



ЧЕЛСИ — АСТОН ВИЛЛА

Среда, 4 декабря, 22:30



"Челси" проиграл в двух матчах чемпионата кряду и опустился на четвертое место в турнирной таблице, рискуя услышать учащенное дыхание "Тоттенхэма" за спиной, если не сможет победить "Астон Виллу". Команда Дина Смита сейчас в хорошей форме, что и продемонстрировала на "Олд Траффорд" — с восстановившимся после травмы Джеком Грилишем "вилланы" способны на многое в атаке, потому нас ждет интересный матч на "Стэмфорд Бридж" с непредсказуемым итогом.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Челси" выиграл восемь из девяти последних встреч с "Астон Виллой" во всех турнирах;

- в восьми из 10 последних матчей между этими командами был зафиксирован тотал больше 2.5 голов;

- в восьми из девяти последних матчей "Астон Виллы" в этом чемпионате также проходила ставка на ТБ2.5;

- "вилланы" пропускали как минимум дважды в трех последних выездных поединках Премьер-Лиги.



Прогноз Who Scored: 2:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Челси" и обе забьют — 2.55 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Челси" изо всех сил пытался взломать оборону "Вест Хэма" на "Стэмфорд Бридж" в субботу, но тревожная тенденция заключается в том, что они не смогли набрать ни единого очка в чемпионате в матчах, в которых уступали в счете. В воскресенье Джек Грилиш снова продемонстрировал выдающуюся игру, когда "Астон Вилла" заработала заслуженное очко на "Олд Траффорд". На выходных команда Фрэнка Лэмпарда не проявила своих лучших качеств против "Вест Хэма", но я думаю, что они вернуться на победный путь в открытом противостоянии с большим количеством голевых моментов.



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Челси" и обе забьют — 2.55 в БК Fonbet



САУТГЕМПТОН — НОРВИЧ

Среда, 4 декабря, 22:30



"Саутгемптон" взял важнейшие три очка против "Уотфорда", прервав безвыигрышную серию из восьми матчей в чемпионате и добыв наконец первую домашнюю победу в сезоне. Закрепить успех можно в матче с "Норвичем" — еще одним аутсайдером, от которого "святым" нужно уйти как можно дальше. "Канарейки" явно ожили после октябрьского кризиса и, как и "Саутгемптон", сумели не уступить "Арсеналу", но здесь им придется играть на поле конкурента, наконец-то начавшего пользоваться домашними бонусами.



Ключевая статистика от Who Scored



- в шести последних выездных матчах "Норвича" в чемпионате был зафиксирован тотал меньше 2.5 голов;

- в восьми из девяти последних матчей "святых" проходил тотал больше 2.5 голов;

- "Норвич" пропускал как минимум дважды в 10 из 12 последних матчей в Премьер-Лиге;

- "святые" выиграли три последних встречи с "канарейками" во всех соревнованиях.



Прогноз Who Scored: 2:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Саутгемптона" — 1.72 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Саутгемптон" добыл жизненно важную победу на выходных в домашнем матче с "Уотфордом", и я ожидаю, что "святые" сыграют еще лучше с "Норвичем", который испытывает чувство обиды, сыграв все лишь вничью с "Арсеналом". "Канарейки" набрали четыре очка в последних двух матчах чемпионата, но им нужно остерегаться Данни Ингса, который забил семь из 15 голов "святых" в этом чемпионате и наконец полностью восстановился после травмы. Также у "святых" есть Шейн Лонг.



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Саутгемптона" со счетом 2:1 — 8.5 в БК Fonbet



ЛИВЕРПУЛЬ — ЭВЕРТОН

Среда, 4 декабря, 23:00



Завершит игровой день среды в Премьер-Лиге мерсисайдское дерби, к которому "Эвертон" подходит в критическом положении — в случае поражения в матче с "Ливерпулем" "ириски" могут опуститься в зону вылета, а Марку Силва — отправиться в отставку, которую ждали еще после провального матча с "Норвичем". На поле "Лестера" "Эвертон" смотрелся неплохо, но снова пострадал от странных судейских решений, отобравших у команды в этом сезоне немало очков. Понятное дело, что "Эвертон" постарается сыграть от обороны и хотя бы добыть вничью — это удалось "ирискам" в последнем дерби, и именно потеря очков с принципиальным соперником во многом лишила "Ливерпуль" чемпионского титула в сезоне 2018/19. Сейчас положение "красных" кажется непоколебимым, но недооценивать раненый "Эвертон" не стоит — "ириски" будут готовы отдать в этой игре все, что у них есть и немножко больше.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Ливерпуль" не проигрывает уже в 45 домашних матчах чемпионата;

- также "красные" забивали как минимум дважды в 14 последних матчах в Премьер-Лиге;

- "Ливерпуль" не проигрывает на "Энфилде" уже 22 мерсисайдских дерби кряду;

- "Эвертон" не может забить "Ливерпулю" в трех последних встречах.



Прогноз Who Scored: 2:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: Сухая победа "Ливерпуля" — 2.4 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



В преддверии 234-го дерби Мерсисайда "Ливерпуль" находится на вершине таблицы с 8-очковым отрывом от "Лестера", а "Эвертон" рискует опуститься в зону вылета в случае поражения. Безопасно ли тут думать о том, что хозяева легко добудут три очка? "Красные" не будут легкомысленно воспринимать свои соперников, так как Юрген Клопп прекрасно понимает, что "Эвертон" незаслуженно проиграл в матче с "Лестером". Как ни удивительно, "Ливерпулю" еще не удавалось сыграть на ноль на "Энфилде" в чемпионате, но я ожидаю, что они добудут свою 94-ю победу над "Эвертоном".



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Ливерпуля" и обе забьют — 2.8 в БК Fonbet



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru