Лэмпард обещает Терри теплый прием на "Стэмфорд Бридж"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ожидает, что Джона Терри ждет эмоциональное возвращение на "Стэмфорд Бридж".

В среду вечером Терри, ныне работающий ассистентом в "Астон Вилле", впервые будет противостоять "Челси", где он провел почти всю свою игровую карьеру, выступая бок о бок с Лэмпардом.



Фрэнк, который уже противостоял Джону в Чемпионшипе в прошлом сезоне, когда возглавлял "Дерби", уверен, что публика "Стэмфорд Бридж" хорошо примет свою легенду.



"Мы встречались дважды в прошлом сезоне и до сих пор отлично общаемся. Я очень уважаю его и ту работу, которую он и Дин Смит проделали в "Астон Вилле".



"Речь, скорее, о самом Джоне и о том приеме, который он справедливо получит от фанатов. Он был самым уважаемым капитаном, величайшим капитаном, он выиграл все и жил клубом — это знают все".



"Без сомнения, фанаты покажут, что ценят его, и я уверен, это будет довольно эмоционально для Джона. Он заслуживает этот момент, и я буду счастлив снова увидеть его на "Стэмфорд Бридж", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.