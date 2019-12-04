Ширер предупредил "Арсенал", что дальше может быть только хуже

Легенда Премьер-Лиги Алан Ширер считает, что кризис "Арсенала" только усугубится, если клуб не решит внутренние проблемы.

Как известно, "канониры" не выигрывают Премьер-Лигу с сезона 2003/04 — член той чемпионской команды Фредди Юнгберг сейчас принял управление "Арсеналом" после увольнения Унаи Эмери.



Сейчас для "Арсенала" пределом мечтаний является попадание в Лигу Чемпионов, а говорить о титуле даже не приходится. "Канониры" буксуют в середине таблицы, лишились своей индивидуальности, однако Ширеру опасается, что дно еще не достигнуто.



"Прежде чем у "Арсенала" появятся какие-либо шансы выправить ситуацию, они должны разобраться внутри клуба".



"Если они этого не сделают, в следующие два-три года мы будем говорить о тех же самых проблемах, что и в предыдущие".



"Если ничего не изменится, я совсем не удивлюсь, если ситуация на "Эмирейтс" только ухудшится, прежде чем наметится какой-то прогресс".



"Если "Арсенал" не будет осторожен, они могут быть отброшены на несколько лет от того, где они привыкли быть. Лично я не вижу у "канониров" шансов попасть в топ-4", — пишет Ширер в своей колонке в The Sun.