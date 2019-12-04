Сульшер ощущает поддержку фанатов "Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что ощущает поддержку фанатов своего клуба.

После 14 первых туров этого сезона "красные дьяволы" имеют в своем активе только 18 очков, и это худший старт "Юнайтед" в чемпионате за 31 последний год.



Неудовлетворительные результаты подогревают спекуляции насчет будущего Сульшера, однако сам Оле Гуннар уверен, что фанаты его клуба готовы быть терпеливыми.



"Я лишь могу полагаться на свои наблюдения во время матчей, а также в общении с фанатами, которых я встречаю".



"Было не так много фанатов, которые бы говорили мне, что я должен делать некоторые вещи по-другому. Они видят, что мы стараемся делать. Они знают, что мы выполняем большую работу за кулисами, прививая культуру команде".



"Нам просто нужны результаты, это будет подтверждением того, что мы на правильном пути. В это году мы сыграли вничью шесть матчей, в которых, как я чувствовал, мы должны были побеждать", — приводит слова Сульшера Sky Sports.