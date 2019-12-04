Гвардиола: "Было бы безумием думать о титуле"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что для его команды было бы безумием думать о титуле Премьер-Лиги.

Уверенно разгромив "Бернли" со счетом 1:4 во вторник вечером, "горожане" сократили свое отставание от лидирующего "Ливерпуля" до восьми очков, однако теперь у "красных" есть матч в запасе.

В любом случае, это очень большой отрыв, поэтому Гвардиола предпочитает сосредоточиться на ближайшем матче.

"С титулом все ясно. Из того, что я прочитал, можно сделать вывод, что никто не дает нам ни шанса. Все кончено".

"Я не верю в это, но дело не в том, верю я или не верю. Дело в следующем матче".

"Главное, что наша команда стабильна, и это то, чего мы хотим. Учитывая нашу дистанцию до "Ливерпуля", было бы безумием думать о титуле".

"Мы должны думать о дерби (против "Манчестер Юнайтед") и двигаться матч за матчем. Есть еще три других соревнования: Кубок Англии, Кубок Лиги и Лига Чемпионов. Важно перенести этот ритм на следующие матчи", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2019 08:00

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  1. tyhonovecky 04.12.2019 08:53 # tyhonovecky
    КОРОЛЬ!!!

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  2. tigerpool 04.12.2019 08:05 # tigerpool
    Какую-то фигню сморозил шарлатан, вообще нефига не понятно что он имел ввиду вообще. То говорит все кончено с титулом, то говорит, что главное стабильность и они во всех турнирах идут к цели

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