Гвардиола: "Было бы безумием думать о титуле"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что для его команды было бы безумием думать о титуле Премьер-Лиги.

Уверенно разгромив "Бернли" со счетом 1:4 во вторник вечером, "горожане" сократили свое отставание от лидирующего "Ливерпуля" до восьми очков, однако теперь у "красных" есть матч в запасе.



В любом случае, это очень большой отрыв, поэтому Гвардиола предпочитает сосредоточиться на ближайшем матче.



"С титулом все ясно. Из того, что я прочитал, можно сделать вывод, что никто не дает нам ни шанса. Все кончено".



"Я не верю в это, но дело не в том, верю я или не верю. Дело в следующем матче".



"Главное, что наша команда стабильна, и это то, чего мы хотим. Учитывая нашу дистанцию до "Ливерпуля", было бы безумием думать о титуле".



"Мы должны думать о дерби (против "Манчестер Юнайтед") и двигаться матч за матчем. Есть еще три других соревнования: Кубок Англии, Кубок Лиги и Лига Чемпионов. Важно перенести этот ритм на следующие матчи", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.