Гвардиола: "Было бы безумием думать о титуле"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что для его команды было бы безумием думать о титуле Премьер-Лиги.
Уверенно разгромив "Бернли" со счетом 1:4 во вторник вечером, "горожане" сократили свое отставание от лидирующего "Ливерпуля" до восьми очков, однако теперь у "красных" есть матч в запасе.
В любом случае, это очень большой отрыв, поэтому Гвардиола предпочитает сосредоточиться на ближайшем матче.
"С титулом все ясно. Из того, что я прочитал, можно сделать вывод, что никто не дает нам ни шанса. Все кончено".
"Я не верю в это, но дело не в том, верю я или не верю. Дело в следующем матче".
"Главное, что наша команда стабильна, и это то, чего мы хотим. Учитывая нашу дистанцию до "Ливерпуля", было бы безумием думать о титуле".
"Мы должны думать о дерби (против "Манчестер Юнайтед") и двигаться матч за матчем. Есть еще три других соревнования: Кубок Англии, Кубок Лиги и Лига Чемпионов. Важно перенести этот ритм на следующие матчи", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
04.12.2019 08:00
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Последние комментарии:
КОРОЛЬ!!!
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Какую-то фигню сморозил шарлатан, вообще нефига не понятно что он имел ввиду вообще. То говорит все кончено с титулом, то говорит, что главное стабильность и они во всех турнирах идут к цели
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