Венгер готов помочь Юнгбергу
Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер выразил свою поддержку Фредди Юнгбергу, который принял управление первой командой после увольнения Унаи Эмери.
На своей пресс-конференции во вторник Юнгберг рассказал, что собирается обратиться за советом к Венгеру и своему соотечественнику Свену Йорану Эрикссону, чтобы преуспеть в своей новой роли и постараться получить эту работу на постоянной основе.
Венгер надеется, что "Арсенал" даст Юнгбергу шанс проявить себя, и готов лично помочь экс-игроку сборной Швеции.
"Я всегда рад помочь своим бывшим игрокам и своему бывшему клубу. Если у него есть эта необходимость, я, конечно, всегда буду к его услугам".
"Арсенал" в моем сердце, и я желаю им успеха. Фредди обладает великолепной целеустремленностью. Он давно хотел эту работу. Теперь у него есть шанс. Давайте позволим ему воплотить свои идеи и поддержим его", — сообщил Венгер Sky Sports.
04.12.2019 07:00
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