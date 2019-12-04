Юнгберг ответил на критику Скоулза по поводу костюма
Наставник "Арсенала" Фредди Юнгберг саркастически ответил на критику Пола Скоуза по поводу костюма.
На свой первый матч в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера "канониров" Юнгберг облачился не в строгий костюм с галстуком, а в спортивную форму, за что был подвергнут критике легендой "Манчестер Юнайтед".
"Хотелось бы видеть его в костюме, чтобы этим он проявил некоторую гордость от того, что получил свою работу", — говорил тогда Скоулз, также добавив, что Фредди не является правильным человеком для работы с "Арсеналом".
Однако в преддверии матча Премьер-Лиги против "Брайтона" Юнгберг высмеял замечание несостоявшегося тренера.
"Это крайне важно. Все случилось так быстро, что мне не успели доставить костюм из химчистки!"
"Я видел тренеров Премьер-Лиге в спортивной форме, я видел тренеров в костюме, я видел тренеров в свитере, поэтому я сам буду решать, во что мне одеваться".
"Мне не был положен клубный костюм, но я не вижу тут темы для дискуссий. Теперь буду держать вас в курсе того, во что я собираюсь одеться", — цитирует Юнгберга Sky Sports.
04.12.2019 06:00
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онли клубный пуховик до щиколоток
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Скунс недотренер недоэксперт и недофутболист
Вечный тень джеррарда
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Скоулз до сих пор не забыл как Юнберг возил его по полю как мальчишку
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Ну клоппика тоже критиковали, так шо этому ГГ нужно болт забить на бездаря скоулза
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