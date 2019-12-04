Юнгберг ответил на критику Скоулза по поводу костюма

Наставник "Арсенала" Фредди Юнгберг саркастически ответил на критику Пола Скоуза по поводу костюма.

На свой первый матч в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера "канониров" Юнгберг облачился не в строгий костюм с галстуком, а в спортивную форму, за что был подвергнут критике легендой "Манчестер Юнайтед".



"Хотелось бы видеть его в костюме, чтобы этим он проявил некоторую гордость от того, что получил свою работу", — говорил тогда Скоулз, также добавив, что Фредди не является правильным человеком для работы с "Арсеналом".



Однако в преддверии матча Премьер-Лиги против "Брайтона" Юнгберг высмеял замечание несостоявшегося тренера.



"Это крайне важно. Все случилось так быстро, что мне не успели доставить костюм из химчистки!"



"Я видел тренеров Премьер-Лиге в спортивной форме, я видел тренеров в костюме, я видел тренеров в свитере, поэтому я сам буду решать, во что мне одеваться".



"Мне не был положен клубный костюм, но я не вижу тут темы для дискуссий. Теперь буду держать вас в курсе того, во что я собираюсь одеться", — цитирует Юнгберга Sky Sports.