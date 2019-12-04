Юнгберг ответил на критику Скоулза по поводу костюма

Фредди Юнгберг Наставник "Арсенала" Фредди Юнгберг саркастически ответил на критику Пола Скоуза по поводу костюма.

На свой первый матч в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера "канониров" Юнгберг облачился не в строгий костюм с галстуком, а в спортивную форму, за что был подвергнут критике легендой "Манчестер Юнайтед".

"Хотелось бы видеть его в костюме, чтобы этим он проявил некоторую гордость от того, что получил свою работу", — говорил тогда Скоулз, также добавив, что Фредди не является правильным человеком для работы с "Арсеналом".

Однако в преддверии матча Премьер-Лиги против "Брайтона" Юнгберг высмеял замечание несостоявшегося тренера.

"Это крайне важно. Все случилось так быстро, что мне не успели доставить костюм из химчистки!"

"Я видел тренеров Премьер-Лиге в спортивной форме, я видел тренеров в костюме, я видел тренеров в свитере, поэтому я сам буду решать, во что мне одеваться".

"Мне не был положен клубный костюм, но я не вижу тут темы для дискуссий. Теперь буду держать вас в курсе того, во что я собираюсь одеться", — цитирует Юнгберга Sky Sports.


Метки Арсенал, Скоулз, Юнгберг

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2019 06:00

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  1. dallaslp 04.12.2019 08:13 # dallaslp
    онли клубный пуховик до щиколоток

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  2. chr1s8rown 04.12.2019 07:35 # chr1s8rown
    Скунс недотренер недоэксперт и недофутболист
    Вечный тень джеррарда

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  3. miracle- 04.12.2019 07:32 # miracle-
    Скоулз до сих пор не забыл как Юнберг возил его по полю как мальчишку

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  4. dom1no 04.12.2019 06:29 # dom1no
    Ну клоппика тоже критиковали, так шо этому ГГ нужно болт забить на бездаря скоулза

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