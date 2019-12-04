"Сити" одержал комфортную победу над "Бернли"

Габриэль Жезус "Манчестер Сити" вернулся на победный путь, с комфортом переиграв на выезде "Бернли" — 1:4.

Полузащитник Данни Дринкуотер, наконец, дебютировал за "бордовых" в Премьер-Лиге и сразу — в стартовом составе. Также с первых минут появились Эрик Питерс и Аарон Леннон.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола освежил стартовый состав своей команды с помощью Николаса Отаменди, Анхелиньо, Родри и Бернарду Силвы.

Уже на шестой минуте мяч побывал в воротах хозяев, когда его туда подправил Габриэль Жезус после дальнего удара Анхелиньо, однако рефери зафиксировал офсайд у бразильского нападающего.

"Бернли" почти не атаковал, но при этом не испытывал больших проблем в обороне — "Сити" был далек от своего лучшего состояния.

Тем не менее, в середине тайма счет был открыт — благодаря высочайшему индивидуальному мастерству Жезуса. Получив мяч на левом краю штрафной, Габриэль нанес потрясающий обводящий удар в дальний угол ворот — 0:1.

В дальнейшем гости уверенно контролировали игру, а голкипер "бордовых" Ник Поуп совершил три добротных сейва до перерыва, не позволив сопернику укрепить свое преимущество.

В начале второго тайма "горожане" все-таки добились своего. Бернарду Силва с дальнего края штрафной набросил мяч к линии вратарской, где Жезус нанес эффектный удар в прыжке — 0:2.

В дальнейшем хозяева были просто лишены мяча и от того ничего не могли предпринять. А на 68-й минуте счет стал разгромным. Это Родри приложился с подступов к штрафной по отскочившему мячу после заблокированного удара Давида Сильвы — 0:3.

На 87-й минуте вышедший на замену Рияд Махрез оторвался от Бена Ми и пробил низом с подступов к штрафной в дальний угол — 0:4.

Однако даже в таком безмятежном матче "Сити" не удалось сохранить свои ворота на замке, потому что на 89-й минуте Робби Брэйди дождался удачного отскока в чужой штрафной и без сопротивления расстрелял ворота — 1:4.

"Бернли" устроил себе выходной в этот вечер и решил поберечь силы до уикенда. "Сити" столкнулся с плюшевым, неагрессивным соперником, легко подтвердив свое преимущество в классе, хотя пропущенный в концовке гол должен слегка расстроить Гвардиолу.

"Бернли" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Бернли, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2019 01:10

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  1. mancunia-planet 04.12.2019 01:47 # mancunia-planet
    Жезус хоршие мячи забил, больше в этом матче отметить нечего.

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  2. dannylucker 04.12.2019 01:42 # dannylucker
    набираем форму, очень качественно сегодня отрабтали, туповатый гол пропустили, а так понравилась игра в обороне, РОДРИ - ты монстр, такими темпами канте станет тенью

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  3. griezmann 04.12.2019 01:25 # griezmann
    ManCity's win tonight is Pep Guardiola's 450th win of his managerial career, this his 605th game

    просто КОРОЛЬ!!!

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  4. slash-lfc 04.12.2019 01:21 # slash-lfc
    Обыграли мёртвый Бернли на радость цыганятам. Далбаёбик подсос Срити))

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  5. cunningham 04.12.2019 01:16 # cunningham
    бернли по полю был просто размазан, но даже при таком доминировании сити умудрились придумать сами себе гол, неприятная симптоматика.

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  6. mc-od 04.12.2019 01:15 # mc-od
    По-чемпионски, на классе. То что нужно было. Едем дальше.
    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

    P.S. Месси - КНЯЗЬ!!! ))

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  7. bezviz 04.12.2019 01:14 # bezviz
    а вот походу сити набирает ход когда ливер начинает смоктать) ну что, пи3денки колбасников уже затряслись?))

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  8. toha-bludsikir 04.12.2019 01:14 # toha-bludsikir
    завтра дерби синих ливерпульских мужиков и красных девочек. Сити короли

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  9. kler 04.12.2019 01:13 # kler
    КОРОЛИ!!!

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  10. dom1no 04.12.2019 01:12 # dom1no
    На главную принцесс

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  11. griezmann 04.12.2019 01:11 # griezmann
    КОРОЛИ!!

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  12. tyhonovecky 04.12.2019 01:11 # tyhonovecky
    Игра КОРОЛЕЙ набирает ход, видно что набирают форму, очки портовых хуесосов напряглись!

    КОРОЛИ на Троне!!!
    лузерпуль на Страпоне!!!

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