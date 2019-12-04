"Сити" одержал комфортную победу над "Бернли"

"Манчестер Сити" вернулся на победный путь, с комфортом переиграв на выезде "Бернли" — 1:4.

Полузащитник Данни Дринкуотер, наконец, дебютировал за "бордовых" в Премьер-Лиге и сразу — в стартовом составе. Также с первых минут появились Эрик Питерс и Аарон Леннон.



Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола освежил стартовый состав своей команды с помощью Николаса Отаменди, Анхелиньо, Родри и Бернарду Силвы.



Уже на шестой минуте мяч побывал в воротах хозяев, когда его туда подправил Габриэль Жезус после дальнего удара Анхелиньо, однако рефери зафиксировал офсайд у бразильского нападающего.



"Бернли" почти не атаковал, но при этом не испытывал больших проблем в обороне — "Сити" был далек от своего лучшего состояния.



Тем не менее, в середине тайма счет был открыт — благодаря высочайшему индивидуальному мастерству Жезуса. Получив мяч на левом краю штрафной, Габриэль нанес потрясающий обводящий удар в дальний угол ворот — 0:1.



В дальнейшем гости уверенно контролировали игру, а голкипер "бордовых" Ник Поуп совершил три добротных сейва до перерыва, не позволив сопернику укрепить свое преимущество.



В начале второго тайма "горожане" все-таки добились своего. Бернарду Силва с дальнего края штрафной набросил мяч к линии вратарской, где Жезус нанес эффектный удар в прыжке — 0:2.



В дальнейшем хозяева были просто лишены мяча и от того ничего не могли предпринять. А на 68-й минуте счет стал разгромным. Это Родри приложился с подступов к штрафной по отскочившему мячу после заблокированного удара Давида Сильвы — 0:3.



На 87-й минуте вышедший на замену Рияд Махрез оторвался от Бена Ми и пробил низом с подступов к штрафной в дальний угол — 0:4.



Однако даже в таком безмятежном матче "Сити" не удалось сохранить свои ворота на замке, потому что на 89-й минуте Робби Брэйди дождался удачного отскока в чужой штрафной и без сопротивления расстрелял ворота — 1:4.



"Бернли" устроил себе выходной в этот вечер и решил поберечь силы до уикенда. "Сити" столкнулся с плюшевым, неагрессивным соперником, легко подтвердив свое преимущество в классе, хотя пропущенный в концовке гол должен слегка расстроить Гвардиолу.



"Бернли" — "Манчестер Сити". Отчет о матче