Венгер требует от Премьер-Лиги мониторы для рефери при работе с VAR

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что у рефери Премьер-Лиги должна быть возможность обратиться к монитору при работе с VAR.

С недавних пор Венгер занимает должность главы отдела глобального развития футбола в ФИФА, в том числе регулируя технические аспекты игры.



Посетив собрание Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который устанавливает правила игры, в Белфасте, Венгер выразил свою обеспокоенность по поводу того, что VAR в Премьер-Лиге применяется не так, как в большинстве других чемпионатов и соревнований.



"Лично у меня это вызывает наибольшее беспокойство. Рефери нужен монитор, чтобы он мог сам проверить, поступает он правильно или нет. Так его решение будет вызывать больше доверия — особенно потому, что люди в видеостудии пока не имеют соответствующего опыта принятия решений, как у рефери в поле".



"Он сможет посмотреть повтор и сам решит, был он прав или нет. Это также важно для его уверенности в себе".



"Думаю, VAR работает гораздо лучше, чем мы думаем. Вы хотите, чтобы VAR вмешивалась в правильный момент. Но они — не те, кто должен принимать решения. Они лишь помогают рефери принимать правильные решения", — цитирует Венгера Sky Sports.