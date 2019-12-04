Венгер требует от Премьер-Лиги мониторы для рефери при работе с VAR
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что у рефери Премьер-Лиги должна быть возможность обратиться к монитору при работе с VAR.
С недавних пор Венгер занимает должность главы отдела глобального развития футбола в ФИФА, в том числе регулируя технические аспекты игры.
Посетив собрание Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который устанавливает правила игры, в Белфасте, Венгер выразил свою обеспокоенность по поводу того, что VAR в Премьер-Лиге применяется не так, как в большинстве других чемпионатов и соревнований.
"Лично у меня это вызывает наибольшее беспокойство. Рефери нужен монитор, чтобы он мог сам проверить, поступает он правильно или нет. Так его решение будет вызывать больше доверия — особенно потому, что люди в видеостудии пока не имеют соответствующего опыта принятия решений, как у рефери в поле".
"Он сможет посмотреть повтор и сам решит, был он прав или нет. Это также важно для его уверенности в себе".
"Думаю, VAR работает гораздо лучше, чем мы думаем. Вы хотите, чтобы VAR вмешивалась в правильный момент. Но они — не те, кто должен принимать решения. Они лишь помогают рефери принимать правильные решения", — цитирует Венгера Sky Sports.
04.12.2019 00:05
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Арсен прав. Пока что складывается впечатление, что люди сидящие за монитором не вполне компетентны, а отдаваться приходится рефам на поле. И самое главное, они сами до конца не понимают, правильно ли поступают в той или иной ситуации.
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