Моуриньо: "Тоттенхэм" не будет покупать Фернандеша"

Бруну Фернандеш Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что его клуб не может позволить себе покупку полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша.

Фернандеша связывали с переходом к "шпорам" еще минувшим летом, когда стало понятно, что Кристиан Эриксен хочет покинуть Северный Лондон.

Назначение Моуриньо не изменило планы Эриксена, который теперь дожидается истечения своего контракта в конце сезона, чтобы уйти свободным агентом, однако покупать Бруну на замену Кристиану "Тоттенхэм" не будет.

"Я утвердительно говорю нет, потому что Бруну — это игрок уровня и стоимости, что для нас недостижимы".

"Мы не тот клуб, который будет совершать дорогостоящие трансферы на рынке и покупать игроков, которые уже достигли определенного уровня ожиданий. Это экономически нецелесообразно для нас".

"На этом уровне мы являемся другим клубом", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Моуриньо, Спортинг, Тоттенхэм, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2019 23:00

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