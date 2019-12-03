Моуриньо: "Тоттенхэм" не будет покупать Фернандеша"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что его клуб не может позволить себе покупку полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша.

Фернандеша связывали с переходом к "шпорам" еще минувшим летом, когда стало понятно, что Кристиан Эриксен хочет покинуть Северный Лондон.



Назначение Моуриньо не изменило планы Эриксена, который теперь дожидается истечения своего контракта в конце сезона, чтобы уйти свободным агентом, однако покупать Бруну на замену Кристиану "Тоттенхэм" не будет.



"Я утвердительно говорю нет, потому что Бруну — это игрок уровня и стоимости, что для нас недостижимы".



"Мы не тот клуб, который будет совершать дорогостоящие трансферы на рынке и покупать игроков, которые уже достигли определенного уровня ожиданий. Это экономически нецелесообразно для нас".



"На этом уровне мы являемся другим клубом", — цитирует Моуриньо Sky Sports.