Окслейда-Чемберлен: "Прежде никогда не играл в команде с таким победным духом"

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен заявил, что победный дух в раздевалке "красных" резко контрастирует с тем, с чем он сталкивался в своих предыдущих командах.

В данный момент "красные" уверенно лидируют в Премьер-Лиге, демонстрируя ценное умение добиваться побед даже при плохой игре. Экс-полузащитник "Арсенала" и "Саутгемптона" объясняет это непревзойденным отношением своей команды к делу.



"Каждый матч мы начинаем с настроем одержать в нем победу. Это то, что чувствует каждый из нас".



"Мы ожидаем от себя победы в каждом матче, в ином случае мы будем расстроены. В моей карьере были периоды, когда я выходил на поле без 100-процентной уверенности, что мы закончим матч победой. Но в этой команде я всегда чувствую уверенность".



"Мы всегда стремимся показывать свой лучший футбол. Безусловно, это невозможно делать в каждом матче, но такого рода настрой и вера, как у нас, все упрощают. Ты выходишь на поле ради победы, и ты знаешь, что для этого нужно. Некоторые вещи, связанные с соперником или своими ошибками, ты не можешь контролировать, но ты всегда стремишься к победе".



"Я бывал в командах, великолепных командах, с которыми мы были невероятны, когда у нас все получалось. Но когда мы позволяли делать себе выходной, это сказывалось на результате".



"Этот же коллектив все равно добивается хороших результатов, даже когда делает себе выходной, потому что мы придерживаемся своих базовых принципов", — цитирует Окслейд-Чемберлена The Telegrpaph.