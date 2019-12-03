Ришарлисон заключил новый контракт с "Эвертоном"

Ришарлисон Нападающий "Эвертона" Ришарлисон связал свое будущее с мерсисайдским клубом до июня 2024.

Ришарлисон присоединился к "ирискам" лишь 16 месяцев назад из "Уотфорда" по сделке стоимостью 40 миллионов фунтов. С тех пор нападающий забил 20 голов за "Эвертон" и сыграл 19 матчей за сборную Бразилии.

В прошлом месяце появились слухи, что Ришарлисон стал трансферной целью для "Манчестер Юнайтед" на январь, однако 22-летний бразилец сохранил верность "Эвертону".

"Я намерен остаться здесь надолго. Именно этот клуб дал мне возможность показывать свой футбол. Именно благодаря своей игре здесь я смог пробиться в сборную Бразилии, и именно здесь я забил много голов в Премьер-Лиге".

"Этот клуб доверяет мне, а я доверяю им. Болельщики очень привязаны ко мне, а я стараюсь максимально их благодарить за это на поле. Я выхожу на поле и сражаюсь за них, не щадя себя. Я проливаю пот, кровь и слезы ради этого клуба. Я намерен и дальше носить эту футболку и делать фанатов счастливыми".

"И я надеюсь, они продолжат петь мое имя", — сообщил Ришарлисон evertontv.


Метки контракты, Ришарлисон, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2019 20:40

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  1. gerrard08 03.12.2019 20:55 # gerrard08
    С одной стороны - ну и лох, но с другой он все же латинос, как будет интерес к нему предметный, сразу заноет, скорее всего.

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