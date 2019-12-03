Ришарлисон заключил новый контракт с "Эвертоном"

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон связал свое будущее с мерсисайдским клубом до июня 2024.

Ришарлисон присоединился к "ирискам" лишь 16 месяцев назад из "Уотфорда" по сделке стоимостью 40 миллионов фунтов. С тех пор нападающий забил 20 голов за "Эвертон" и сыграл 19 матчей за сборную Бразилии.



В прошлом месяце появились слухи, что Ришарлисон стал трансферной целью для "Манчестер Юнайтед" на январь, однако 22-летний бразилец сохранил верность "Эвертону".



"Я намерен остаться здесь надолго. Именно этот клуб дал мне возможность показывать свой футбол. Именно благодаря своей игре здесь я смог пробиться в сборную Бразилии, и именно здесь я забил много голов в Премьер-Лиге".



"Этот клуб доверяет мне, а я доверяю им. Болельщики очень привязаны ко мне, а я стараюсь максимально их благодарить за это на поле. Я выхожу на поле и сражаюсь за них, не щадя себя. Я проливаю пот, кровь и слезы ради этого клуба. Я намерен и дальше носить эту футболку и делать фанатов счастливыми".



"И я надеюсь, они продолжат петь мое имя", — сообщил Ришарлисон evertontv.