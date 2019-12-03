Клопп отреагировал на результаты голосования по "Золотому мячу"

Виргил Ван Дейк Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не согласен с решением журналистов, которые отдали "Золотой мяч" не Виргилу Ван Дейку, а Лионелю Месси.

В голосовании на престижнейшую индивидуальную награду в футболе Ван Дейк занял второе место, уступив Месси семь голосов.

По мнению Клоппа, его подопечный полностью заслуживал "Золотой мяч", и это была лучшая за много лет возможность отдать награду защитнику.

"Это решение, которое приняли журналисты. Так они это видят".

"Это не проблема. Я вижу это немного иначе, как и куча других людей. Я не могу вспомнить более впечатляющий сезон в исполнении защитника".

"Таково мнение людей. Абсолютно никаких проблем".

"Лионель Месси, возможно, является лучшим игроком, что я видел в своей жизни. Был Марадона, но Месси я видел чаще. Лионель по праву выиграл эту награду шесть раз".

"Сказанное Виргом после мероприятия было абсолютно правильным. Я очень рад за своих игроков. Это мило, но это относится к прошлому сезону. Теперь со всеми наградами покончено, и все парни могут стараться ради новых", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Ван Дейк, Золотой мяч, Клопп, Ливерпуль, награды

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2019 20:00

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  1. liverfun 03.12.2019 20:57 # liverfun
    главное победа в следующем матче, с остальным "абсолютно никаких проблем"

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  2. redwhitegun 03.12.2019 20:44 # redwhitegun
    Клопп конечно балабол тот еще, но тут я с ним согласен. Ван Дик должен был брать награду, но нашлись дебилы, которые голосовали за Мане, Салаха и прочую скаузерскую шваль...

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  3. manutd-20champ 03.12.2019 20:43 # manutd-20champ
    "Лионель по праву выиграл эту награду шесть раз"
    твои слова мудила.
    ясен пень мазу тянет за своего колбасника.

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  4. brown-ale 03.12.2019 20:23 # brown-ale
    Каннаваро на шару перепало, а так защей всегда игнорировали. Негры < защитники < нападающие арийской внешности. Так было всегда.

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  5. bes-ter 03.12.2019 20:02 # bes-ter
    Вспомни Видича в 2009, мудак ты очкастый

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