Клопп отреагировал на результаты голосования по "Золотому мячу"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не согласен с решением журналистов, которые отдали "Золотой мяч" не Виргилу Ван Дейку, а Лионелю Месси.

В голосовании на престижнейшую индивидуальную награду в футболе Ван Дейк занял второе место, уступив Месси семь голосов.



По мнению Клоппа, его подопечный полностью заслуживал "Золотой мяч", и это была лучшая за много лет возможность отдать награду защитнику.



"Это решение, которое приняли журналисты. Так они это видят".



"Это не проблема. Я вижу это немного иначе, как и куча других людей. Я не могу вспомнить более впечатляющий сезон в исполнении защитника".



"Таково мнение людей. Абсолютно никаких проблем".



"Лионель Месси, возможно, является лучшим игроком, что я видел в своей жизни. Был Марадона, но Месси я видел чаще. Лионель по праву выиграл эту награду шесть раз".



"Сказанное Виргом после мероприятия было абсолютно правильным. Я очень рад за своих игроков. Это мило, но это относится к прошлому сезону. Теперь со всеми наградами покончено, и все парни могут стараться ради новых", — цитирует Клоппа Daily Mirror.