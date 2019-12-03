Клопп отреагировал на результаты голосования по "Золотому мячу"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не согласен с решением журналистов, которые отдали "Золотой мяч" не Виргилу Ван Дейку, а Лионелю Месси.
В голосовании на престижнейшую индивидуальную награду в футболе Ван Дейк занял второе место, уступив Месси семь голосов.
По мнению Клоппа, его подопечный полностью заслуживал "Золотой мяч", и это была лучшая за много лет возможность отдать награду защитнику.
"Это решение, которое приняли журналисты. Так они это видят".
"Это не проблема. Я вижу это немного иначе, как и куча других людей. Я не могу вспомнить более впечатляющий сезон в исполнении защитника".
"Таково мнение людей. Абсолютно никаких проблем".
"Лионель Месси, возможно, является лучшим игроком, что я видел в своей жизни. Был Марадона, но Месси я видел чаще. Лионель по праву выиграл эту награду шесть раз".
"Сказанное Виргом после мероприятия было абсолютно правильным. Я очень рад за своих игроков. Это мило, но это относится к прошлому сезону. Теперь со всеми наградами покончено, и все парни могут стараться ради новых", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
03.12.2019 20:00
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Последние комментарии:
главное победа в следующем матче, с остальным "абсолютно никаких проблем"
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Клопп конечно балабол тот еще, но тут я с ним согласен. Ван Дик должен был брать награду, но нашлись дебилы, которые голосовали за Мане, Салаха и прочую скаузерскую шваль...
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"Лионель по праву выиграл эту награду шесть раз"
твои слова мудила.
ясен пень мазу тянет за своего колбасника.
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Каннаваро на шару перепало, а так защей всегда игнорировали. Негры < защитники < нападающие арийской внешности. Так было всегда.
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Вспомни Видича в 2009, мудак ты очкастый
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